Tegoroczny festiwal w Opolu rozpoczął się 9 czerwca. Wydarzenie jest szczególne, bo muzyczny show Telewizji Polskiej obchodzi 60-lecie istnienia. Z tej okazji podczas koncertu "Wielka Gala - Od Opola do Opola" wystąpili artyści, którzy podsumowali ostatnich sześć dekad muzycznej historii polski. Na opolskiej scenie nie zabrakło Wandy Kwietniewskiej, która wraz z zespołem Wanda i Banda zagrała swoje największe hity. Wokalistka miała parę słów do przekazania publiczności.

Wanda Kwietniewska nie jest fanką PiS-u? O sytuacji w Polsce wypowiada się krytycznie

Po występie na opolskiej scenie Wanda Kwietniewska otrzymała statuetkę za dorobek artystyczny, którą wręczył jej prowadzący galę Tomasz Kammel. Artystka wyróżnienie zadedykowała wszystkim muzykom, z którymi przez lata miała okazję pracować na scenie. Jednocześnie Kwietniewska skierowała też słowa do publiczności. Przyznała, że ma nadzieję, iż trudności, z którą obecnie wszyscy się mierzymy, niebawem się skończą. "Mimo że wokół nas dzieją się straszne rzeczy, pandemie, wojny inflacje (...), jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie" - powiedziała, cytując słowa piosenki Tilt. Słynny utwór w 2007 roku stał się hymnem kampanii wyborczej Platformy Obywatelskiej.

Wanda Kwietniewska nigdy nie ukrywała, że z PiS-em nie jest jej po drodze. Nieprzychylnie o rządzącej partii wypowiadała się publicznie jeszcze w tym roku, zaledwie kilka miesięcy przed opolskim festiwalem. "Czasy są trudne, wojna za płotem, w Polsce burdel, jakiego ten kraj jeszcze nie widział. Ludzie, którzy są słyszalni i docierają ze swoim przekazem do milionów odbiorców, nie powinni pozostawać obojętni na to, co się dzieje" - mówiła w wywiadzie dla Onetu, krytykując brak politycznego zaangażowania ze strony polskich artystów.