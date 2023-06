Opole uśpiło widzów. "Ale to się stało marne". Internauci bezlitośni

9 czerwca rozpoczął się 60. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej. Przez trzy dni Opole będzie muzyczną stolicą kraju. Na scenie wystąpi wielu znanych i lubianych artystów. Usłyszymy największe hity minionych lat jak i kawałki, które podbijają serwisy streamingowe. Będą także premierowe utwory. Festiwal rozpocznie Wielka Gala - Od Opola do Opola. Na scenie wystąpią m.in.: Viki Gabor, Roxie Węgiel, Marina, Pectus, Zakopower, Golec uOrkiestra, Wanda i Banda. Później będą Koncerty Debiuty. Tę część festiwalu uświetni wyczekiwany recital Dody, która wraca do Opola po sześciu latach. Póki co początek pierwszego dnia nie zachwycił internautów.

Opole to nuda? Internauci są bezlitośni

Za nami już występy m.in. Zakopower, Pectus, Wanda i Banda, Roxie Węgiel, Golec uOrkiestra i Lombard. Prowadzący Beata Chmielowska-Olech i Tomasz Kammel starają się rozbawić zgromadzoną publiczność w deszczowym Opolu i tych przed telewizorami. Dziennikarz porównał m.in. zespół Pectus do One Direction. Internauci jednak nie docenili tego żartu. Po komentarzach na Twitterze widać, że całego festiwalu również nie doceniają. "Oglądam Opole. Ale to się stało marne", "Po czym poznać, że człowiek się starzeje? Ogląda Opole. Opole hej!", "Czy kiedyś Opole nie tworzyło "hitów"? Dziś widzę tylko odgrzewane kotlety".

Jest ten festiwal w Opolu i prowadzący cytuje "po co nam One Direction skoro mamy Pectus". Powinnam się obrazić, ale na samo One Direction wypadł mi telefon z ręki - czytamy na Twitterze.

Roksana Węgiel olśniła w Opolu

Roxie na początku festiwalu pojawiła się na scenie co prawdę tylko na kilkanaście sekund, ale to wystarczyło, aby zachwycić. Młoda wokalistka zaśpiewała fragment kultowego utworu Marka Grechuty "Dni, których jeszcze nie znamy" we własnej interpretacji. Wrażenie robią nie tylko umiejętności wokalne Węgiel, ale też piękna, czarna sukienka, którą miała na sobie. Kreacja miała dość głęboki dekolt i wycięcia na wysokości talii ozdobione błyszczącymi kamieniami. Na opolskiej scenie dosłownie lśniła.