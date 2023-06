Agnieszka Dygant jest jedną z najpopularniejszych polskich aktorek, jednak niewiele wiadomo o jej życiu osobistym. Gwiazda stroni od pokazywania prywatności w mediach społecznościowych. Ostatnio zrobiła jednak wyjątek i opublikowała zdjęcia wnętrz swojego warszawskiego mieszkania. Artystka urządziła je naprawdę stylowo.

REKLAMA

Zobacz wideo Agnieszka Dygant za kierownicą zastanawia się, dlaczego makijaż jest dla niej taki ważny

Agnieszka Dygant pokazała mieszkanie na Instagramie. W tle mistrz drugiego planu

Instagramowy profil Agnieszki Dygant jest bardzo popularny. Śledzi go ponad 450 tysięcy obserwujących. Ostatnio aktorka postanowiła podzielić się zdjęciami wnętrz swojego mieszkania. Gwiazda pokazała zdjęcie kuchni, która urządzona jest w stylu minimalistycznym. Białe, proste szafki kontrastują z ciemnymi blatami. Charakteru wnętrzu nadają oryginalne dodatki. W salonie również dominują jasne barwy. Uwagę zwraca ściana w kobaltowym kolorze o odcieniu "royal blue" - ukochanym kolorze brytyjskiej rodziny królewskiej oraz oryginalny fotel. Wzrok przyciąga również imponujących rozmiarów biblioteczka, która jest oddzielona od reszty pomieszczenia szybą. We wnętrzu nie brakuje ozdobnych poduszek, lamp, wazonów i obrazów.

Ale fajnie jest pobyć w domu, kiedy nikt nie dzwoni, a Warszawa zmienia się w jakąś taką … wieś zieloną. A ja mam alergię i jestem usprawiedliwiona, że nie obecna na wszystkich możliwych aktywnościach zewnętrznych - napisała na InstaStories.

Agnieszka Dygant Instagram/agnieszka_dygant_official

Na jednym ze zdjęć w tele widać pupila aktorki. Agnieszka Dygant jest posiadaczką dwóch kotów rasy Maine Coon. Zwierzaki wabią się Kanada i Kongo. Gwiazda chętnie chwali się nimi na Instagramie. Więcej zdjęć mieszkania artystki znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Dygant przeszła operacje plastyczne? Aktorkę irytują pytania na ten temat

Agnieszka Dygant buduje nowy dom. "Już jest piękny w mojej wyobraźni"

Jakiś czas temu Agnieszka Dygant pochwaliła się nowym domem. Budynek jest jeszcze w stanie surowym, ale gwiazda już nie może doczekać się, kiedy w nim zamieszka. Uwagę zwraca zwłaszcza ogromne okrągłe okno, które umieszczono na przedniej ścianie budynku. "On już jest piękny w mojej wyobraźni i już widzę, jak on będzie wyglądał. Dzisiaj spotykam się z jedną z firm, która będzie robiła okna. To jest wyzwanie, bo okno jest bardzo duże, okrągłe. I trzeba zdecydować, jak ma wyglądać" - ekscytowała się aktorka na Instagramie.