Rodzina Małgorzaty Rozenek w ubiegłym roku przeprowadziła się do podwarszawskiej willi, należącej wcześniej do Modesta Amaro. Chociaż obecne lokum wynajmują, a celebrytka zapowiadała już budowę własnego domu, Rozenek bardzo dba, aby przejściowy dom był urządzony według jej standardów. Podobnie jest z okazałym ogrodem, który znajduje się na terenie posiadłości. Prowadząca "Dzień dobry TVN" nie ograniczała się w wyborze roślin. W jej ogrodzie zapanował iście południowy klimat.

Tak wygląda ogród Małgorzaty Rozenek. Nad basenem stoją nawet palmy

Małgorzata Rozenek ma do zagospodarowania ogromną przestrzeń, dlatego śmiało mogła pozwolić sobie na kupno roślin, które zajmują dużo miejsca. Do ogrodu celebrytki wjechała wypakowana po brzegi ciężarówka, z której Majdanowie wraz z ekipą wypakowywali kwiaty. Jak relacjonowała na InstaStories prowadząca "Dzień dobry TVN", w tym roku wybrała laurusy, palmy i biały oleander. Ozdobne rośliny rozstawiono w wielkich doniczkach na całym terenie, a Rozenek zadbała także o drobniejsze detale. Na drzwiach domu zawiesiła dekoracyjne zielone wieńce. Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.

Małgorzata Rozenek opracowała już plan wymarzonego domu

Prowadząca "Dzień dobry TVN" w ubiegłym roku relacjonowała na Instagramie przeprowadzkę i urządzanie nowego lokum. Dom, w którym obecnie mieszka, nie jest jednak jej wymarzonym. Nad tym miejscem Małgorzata Rozenek cały czas pracuje. "Ja lubię dokładnie te same rzeczy, które lubiłam 20 lat temu. Sztukateria, konkretne kolory. Zamieniłabym tylko storczyki z lat poprzednich na hortensje albo peonie i dodałabym elementy Azji. Długo marzyłam o tym domu. To jest dzieło mojego życia" - mówiła rok temu w rozmowie z serwisem Party. Celebrytka zdradziła wówczas również, że ona i jej ukochany znaleźli idealną działkę, jednak przerastają ich formalności urzędowe konieczne do rozpoczęcia prac.