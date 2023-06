Informację o śmierci Barbary Borys-Damięckiej przekazał na Twitterze Borys Budka. "Dziś odeszła od nas Barbara Borys-Damięcka, reżyserka teatralna i telewizyjna, od 2007 roku senatorka RP. Postać nietuzinkowa, oddana kulturze i drugiemu człowiekowi. Cześć jej pamięć" - napisał Budka. Marszałkini Senatu miała 85 lat.

REKLAMA

Zobacz wideo Rozmowa z Borysem Budką

Barbara Borys-Damięcka nie żyje. Dla polityki porzuciła reżyserię

Barbara Borys-Damięcka ukończyła łódzką PWSTiF na Wydziale Organizacji Produkcji Filmowej, a jeszcze przed obroną dyplomu, w 1958 roku, rozpoczęła pracę w Telewizji Polskiej. Z publicznym nadawcą związana była aż do 1993 roku i zajmowała się realizacją dziesiątków doskonale znanych programów. To ona odpowiada m.in. za stworzenie znacznej części odcinków Kabaretu Starszych Panów, wielu przedstawień Teatru Telewizji czy programu dla młodzieży "5-10-15". Borys-Damięcka zajmowała się także reżyserią teatralną, a od 1997 roku przez dekadę była dyrektorką artystyczną warszawskiego Teatru Syrena.

Po odejściu od reżyserii zajęła się polityką. Pierwszy raz wyborach parlamentarnych wystartowała w 2007 roku, zyskując mandat z ramienia Platformy Obywatelskiej. Senatorką zostawała także w wyborach w 2011 oraz w 2015 roku. Cztery lata później z ramienia Koalicji Obywatelskiej została powołana na marszałkinię seniorkę.

Tych bohaterów "Chłopaków do wzięcia" pożegnaliśmy. Odeszli niespodziewanie

Barbara Borys-Damięcka była żoną aktora Damiana Damięckiego, jednak małżeństwo rozpadło się jeszcze w latach 70. Para doczekała się syna, Grzegorza Damięckiego, który jest dziś odnoszącym sukcesy aktorem.