9 czerwca rozpoczyna się 60. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej. Przez trzy dni Opole zamieni się w muzyczną stolicę kraju. Na scenie wystąpi wielu znanych i lubianych artystów. Usłyszymy największe hity minionych lat jak i kawałki, które podbijają serwisy streamingowe. Będą także premierowe utwory. Festiwal rozpocznie Wielka Gala - Od Opola do Opola. Na scenie wystąpią m.in.: Viki Gabor, Roxie Węgiel, Marina, Pectus, Zakopower, Golec uOrkiestra. Później będą Koncerty Debiuty. Tę część festiwalu uświetni wyczekiwany recital Dody, która wraca do Opola po sześciu latach. Z kolei Marina zadebiutuje z nową piosenką. W rozmowie z Plotkiem zdradziła, co myśli o niej jej pięcioletni syn Liam.

Liam Szczęsny towarzyszył Marinie w nagraniach nowego singla

Marinie w Opolu towarzyszą Wojciech Szczęsny, syn Liam, a nawet pies. W czasie, kiedy artystka miała próby, piłkarz z Liamem zwiedzali m.in. opolskie zoo. Marina debiutuje na deskach słynnego amfiteatru. W piątek wieczorem przedpremierowo zaśpiewa nowy singiel. W rozmowie z Marcinem Wolniakiem z Plotek.pl artystka zdradziła, co o nowej piosence sądzi jej syn, Liam Szczęsny. Marina zdradziła również, czy pięciolatek myśli już o pójściu w ślady mamy.

Był ze mną, kiedy nagrywaliśmy orkiestrę w Polskim Radiu, więc było to dla niego ciekawe doświadczenie, zobaczyć tyle wspaniałych instrumentów na żywo. Fajnie, że towarzyszył mi przy pracy, on to bardzo docenia, ma do tego duży szacunek, no ale nie powiedziałabym, że będzie szedł w stronę muzyki. Lubi śpiewać, ale kto nie lubi śpiewać.

Wojciech Szczęsny i Liam zaśpiewali "Solo" Blanki

Marina jest bardzo aktywna na TikToku, gdzie wrzuca dużo filmików z mężem i synem. W czasie, kiedy cały kraj kibicował Blance na konkursie Eurowizji, Szczęśni wrzucili zabawny filmik na Tiktoka. Piłkarz z synem zaśpiewali "Solo". Marina ledwo odpaliła telefon, a w tle już można było usłyszeć Liama, który zadeklarował: "Ja zaśpiewam całą piosenkę!". Jak powiedział, tak też zrobił. Co jakiś czas słychać było Wojciecha Szczęsnego, który z uśmiechem na twarzy wcinał "bejba". Syn go uciszał. W komentarzach padło wiele słów o talencie Liama.