30 października odbędzie się gala Złotej Piłki za sezon 2022/2023. Już 6 września fani poznają kandydatów. Co roku wybiera się nazwiska trzydziestu piłkarzy i dwudziestu piłkarek, którzy zostaną nominowani do głównych nagród. Oprócz tego przewidywany jest również plebiscyt dla najlepszego bramkarza i najlepszego gracza do lat 21. Choć gala odbędzie się dopiero za kilka miesięcy, francuskie media obstawiły, kto według nich ma największą szansę na wygraną.

Dziennikarz obstawia, kto otrzyma Złotą Piłkę

Dziennikarz Guillem Balague stwierdził, że to Lionel Messi otrzyma Złotą Piłkę. "Jest typowany jako zwycięzca" - napisał w poście na Twitterze. Wpis szybko zdobył dużą popularność. Nie da się ukryć, że za sukcesem Argentyńczyka może przemawiać zdobycie mistrzostwa świata. Podczas mundialu strzelił aż siedem goli, a także zanotował trzy asysty. Warto przypomnieć, że Messi zaliczył także potknięcie na boisku. Jego strzał z rzutu karnego został obroniony przez polskiego bramkarza, Wojciecha Szczęsnego.

Kolejnym kandydatem jest norweski zawodnik Erling Haaland. Piłkarz ma świetne wyniki indywidualne. Sportowiec zagrał w 52 meczach, w których łącznie strzelił aż 52 bramki. Obecnie spełnia się jako napastnik Manchesteru City. Nie da się ukryć, że sezon 2022/2023 należał do niego. Ma również na koncie mistrzostwo Anglii oraz FA Cup. W Premier League został ogłoszony królem strzelców, a w Champions League może spodziewać się takiego samego rezultatu.

Robert Lewandowski nie ma szans na wygranie Złotej Piłki?

Jak w takim razie potoczą się losy Roberta Lewandowskiego? Niestety, przewidywania nie są zbyt dobre. Jak podaje portal goal.com, polski piłkarz ma szansę na dziewiątą albo dziesiątą pozycję. Według dziennikarzy zagranicznego serwisu Lewego mogą wyprzedzić tacy sportowcy jak Karim Benzema, Chwicza Kwaracchelia, Victor Osimhen, Kevin de Bruyne, Vinicius czy Kylian Mbappe. Lewandowski był o krok od wygranej w 2021 roku. W tamtym czasie udało mu się zdobyć aż 580 punktów w starciu. Ostatecznie zwyciężył Lionel Messi, ale jego wynik nie był dużo wyższy, bo wynosił 613 punktów. Jak myślicie, kto wygra Złotą Piłkę w tym roku?