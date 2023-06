Barbara Kurdej-Szatan należy do grona celebrytek, które uwielbiają dzielić się kulisami życia prywatnego. Na Instagramie śledzi ją grono 1,3 miliona wiernych fanów, którzy z ogromną ciekawością oglądają to, co gwiazda robi po powrocie z pracy. Mogą liczyć na dawkę życiowych przemyśleń aktorki, relacje ze spotkań z przyjaciółmi, a także tych w rodzinnym gronie. Ostatnio udokumentowała wizytę u fryzjera, do którego wybrała się z synem. Tylko spójrzcie na tę metamorfozę.

REKLAMA

Zobacz wideo Barbara Kurdej-Szatan o komunii córki i wierze w swojej rodzinie

Barbara Kurdej-Szatan z synem u fryzjera

Dla Barbary Kurdej-Szatan najwidoczniej bardzo ważna jest jakość usług fryzjerskich, z jakich korzysta. Do ulubionego salonu dojeżdża z Warszawy aż do Krakowa, a wszystko po to, żeby odświeżyć włosy. Tym razem towarzyszył jej mały Henryk. Chłopiec załapał się nawet na szybką metamorfozę. Na fotelu całkowicie pozbyto się jego loczków. W oczekiwaniu na mamę chwycił za szczotkę i zaczął zamiatać. W tym czasie Kurdej-Szatan rozjaśniła sobie włosy. Wygląda obłędnie.

Dzieci tych gwiazd żyją w luksusie. Złota kołyska i mini-ferrari to dopiero początek

Piękny kolorek - pisała Barbara Kurdej-Szatan.

Barbara Kurdej-Szatan Instagram @kurdejszatan

Barbara Kurdej-Szatan z synem u fryzjera Instagram @kurdejszatan

Barbara Kurdej-Szatan o pierwszej wizycie u fryzjera z synem

W marcu tego roku Barbara Kurdej-Szatan po raz pierwszy wybrała się z maluchem do fryzjera, co okazało się nie lada przeżyciem. Opublikowała nagranie, na którym mogliśmy zobaczyć Henryka w całkowicie nowej odsłonie, jednak uwagę zwraca opis. Celebrytka przyznała, że nie obyło się bez łez. "Ale to było przeżycie! Pierwsze włoski schowane na pamiątkę. Oczywiście się spłakałam, ale Heniowi będzie na wiosnę i lato wygodniej" - pisała Barbara Kurdej-Szatan.