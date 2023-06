Jarosław Kret znalazł nową miłość? Chyba ma pewien typ. To prawdziwa gwiazda

Jarosław Kret to znany prezenter pogody. W ciągu wielu lat pracy stał się również celebrytą. Był uczestnikiem programów rozrywkowych: "Gwiazdy tańczą na lodzie" i "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami" oraz finalistą drugiej serii reality show "Agent - Gwiazdy". Oprócz jego kariery, widzów interesuje także życie prywatne Kreta. Okazuje się, że serce prezentera znowu jest zajęte. Pogodynek ma chyba pewien typ i lubi ciemnowłose kobiety.

Jarosław Kret na nową partnerkę?

Związki Jarosława Kreta nigdy nie były medialną tajemnicą. Najsłynniejszy pogodynek w latach 90. był mężem Edyty Mikołajczyk. Był związany także z Agatą Młynarską i hinduską pięknością Tannishthi Chattarjee. Najgłośniej w mediach mówiono jednak o jego relacji z Beatą Tadlą. Ich związek rozpadł się po pięciu latach. Później prezenter spotykał się ze znaną z "Masterchefa" Kariną Zuchorą. Kilka miesięcy temu mówiono o tym, że wrócił do starej miłości, Tannishthi Chattarjee. "W moim życiu jest taka wieczna miłość, która mieszka w Indiach. Jest mądra, piękna, ale przede wszystkim ma piękne wnętrze. Stara miłość nie rdzewieje" - wyznał wówczas. Jednak teraz media obiegła informacja o nowej ukochanej. Para została przyłapana razem na evencie.

Jarosław Kret i Eliza Gwiazda flirtowali na pokazie mody

Informacje o rzekomym związku Jarosława Kreta i Elizy Gwiazdy podał "Super Express". Gwiazda to aktorka, prezenterka, a także influencerka. W ubiegłym tygodniu para wspólnie uczestniczyła w charytatywnym pokazie mody "Gwiazdy dzieciom" w Grodzisku Mazowieckim. Prezenter pogody pojawił się na wybiegu w charakterze modela, Gwiazda była prowadzącą. Według "Super Expressu" para nie szczędziła sobie uczuć i zachowywała się, jakby coś ich łączyło. Jak donosi tabloid, gdy Kret pojawił się na wybiegu, na twarzy Gwiazdy miał pojawiać się szeroki uśmiech. Prowadząca rzuciła także komplement w kierunku Kreta. "Jak Jarek wkroczył na wybieg, to wyszło słońce" - miała powiedzieć ze sceny Eliza Gwiazda. Za kulisami było tylko lepiej. Informator "SE" mówił, jak mieli się zachowywać. "Jarek i Eliza flirtowali ze sobą w przerwach pomiędzy oficjalnymi wyjściami. Wymieniali znaczące spojrzenia, niby przypadkiem ocierali się o siebie" - mówił informator.

Jarosław Kret, Eliza Gwiazda Fot. AKPA