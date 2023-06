25-letnia Elle i 29-letnia Dakota Fanning to słynne siostry Hollywood. Obie zaczęły karierę w show-biznesie już jako kilkuletnie dziewczynki i mimo młodego wieku mają na swoim koncie imponujący dorobek. Od najmłodszych lat w brutalny sposób poddawane były ocenie i stały się częścią jednej z najbardziej toksycznych branż. Elle Fanning w trakcie starania się o rolę wiele razy słyszała, że nie zostanie zaangażowana, bo ma za mało obserwatorów na Instagramie. W ostatnim wywiadzie z "Hollywood Reporter" przytoczyła jeden z najbardziej obrzydliwych komentarzy, jakie usłyszała pod swoim adresem.

REKLAMA

Zobacz wideo Doda we łzach przed festiwalem: Ja nie wiem, czy ja zrobię to Opole

Elle Fanning o dorastaniu w show-biznesie i absurdalnym powodzie nie dostania roli

Elle Fanning karierę zaczynała już jako trzylatka. Ostatnio popularność przyniósł jest serial HBO "Wielka", o losach Katarzyny Wielkiej, jednej z najdłużej panujących kobiet w Rosji. W rozmowie z "Hollywood Reporter" aktorka przytoczyła jeden z najbardziej absurdalnych powodów nieotrzymania roli. 'Nigdy nie opowiadałam tej historii" - podkreśliła. Fannning starała się o angaż w komedii, którego głównym wątkiem była podróż ojca i córki. Roli ostatecznie nie dostała, ale nie wyjawiono z jakich powodów. Dopiero później dowiedziała się dlaczego. "Powód sam do mnie dotarł" - wyznała. Okazało się, że jest nie wystarczająco atrakcyjna seksualnie. Czy dziś przejmuje się takimi komentarzami? Dorastanie w brutalnym świecie show-biznesu bardzo ją zahartowało.

Dorastałam na oczach opinii publicznej, to wystarczająco dziwne. Dlatego nie wydaje mi się, żeby to mnie zraniło, czy złamało, ale sprawiło, że stałam się siebie bardziej świadoma - podkreśliła Fanning.

Siostra Elle Fanning o dorastaniu w show-biznesie. Dakota nie zamierza kończyć na odwyku, jak inne dziecięce gwiazdy

Starsza siostra Elle, Dakota Fanning zadebiutowała jako sześciolatka w reklamie proszku do prania. Dzięki temu bardzo szybko zainteresowały się nią agencje aktorskie. To właśnie dla niej cała rodzina przeprowadziła się do Los Angeles, a Dakota szybko została "złotych dzieckiem Hollywood". Jak wspomina dorastanie w branży? Fanning nie zamierza podążać drogą innych dziecięcych gwiazd, która kończy się w więzieniu, albo na odwyku. "Jeśli tylko się chce, można pogodzić naukę i granie w filmach. I nie wydaje mi się, żebym z powodu pracy straciła beztroskie dzieciństwo. Wprost przeciwnie – dzięki aktorstwu stało się ono barwniejsze. Miałam okazję zwiedzić tyle ciekawych miejsc, poznać wspaniałych ludzi. A to, co robię jako aktorka, po prostu sprawia mi przyjemność" - podkreśliła w jednym z wywiadów.