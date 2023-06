Viki Gabor obraża Hailey Bieber. Twierdzi, że jest "brzydka". Ma powód

Viki Gabor rozpoczęła karierę jako 12-letnia uczestniczka "The Voice Kids" w drużynie Tomsona i Barona, a wygrana dała jej prawdziwą przepustkę do show-biznesu. Później mogliśmy ją podziwiać na Eurowizyjnej scenie, gdzie również odniosła ogromny sukces i stała się prawdziwą gwiazdą wśród nastolatek. Dziś 16-letnia piosenkarka łączy szkołę z koncertowaniem i udzielaniem wywiadów. Niewiarygodne, co ostatnio powiedziała.

REKLAMA

Zobacz wideo Viki Gabor ma problemy z pisaniem po polsku?

Viki Gabor ostro o Hailey Bieber

Kila tygodni temu jeden z fanów zapytał Viki Gabor, czy lubi Hailey Bieber. Odpowiedziała bez zastanowienia. "Absolutnie nie. Nie lubię jej, jestem #teamselena. Nienawidzę Hailey, serio. W sensie nie lubię jej. And she is soo ugly (dop. red. pol. I ona jest bardzo brzydka). Jakby porównywanie Seleny do Hailey... Selena is pretty and Hailey is ugly (dop. red. pol. Selena jest piękna, a Hailey brzydka)" - mówiła wówczas piosenkarka. Teraz w najnowszym wywiadzie z Wirtualną Polską miała okazję odnieść się do swoich słów. Wyjaśniła, dlaczego tak bardzo nie przepada za żoną Justina Biebera. Bardzo zaszła jej za skórę.

Górniak darła koty z Dodą, Sablewską, Rusin. To początek czarnej listy

Kiedyś była fanką Seleny Gomez, a teraz jest dla niej wredna, więc jej nie lubimy. Wszyscy jesteśmy #teamselena. I jest brzydka - mówiła w rozmowie z Wirtualną Polską.

O co chodzi w konflikcie między Seleną Gomez a Hailey Bieber?

Jeszcze zanim Hailey Bieber zaczęła stawiać pierwsze kroki w show-biznesie, Selena Gomez robiła karierę jako jedna z największych gwiazd Disneya i rozwijała relację z Justinem Bieberem. Modelka wówczas bacznie obserwowała losy pary i była ich ogromną fanką. Po tym, jak Bieber rozstał się z Gomez, to właśnie ona skradła jego serce, ale ich relacja nie była dość oczywista. Muzyk w pewnym momencie miał się umawiać z obiema dziewczynami na raz, a nawet wyznał miłość Selenie na chwilę przed ślubem z Hailey. Z tego powodu fani doszukują się dowodów, które świadczyłyby o tym, że celebrytki za sobą nie przepadają. One jednak wielokrotnie podkreślały, że nie ma między nimi złej krwi i nie zezwalają na wysyłanie nienawistnych komentarzy.