Ewa Kasprzyk jest cenioną polską aktorką, znaną z kultowych produkcji jak "Kogel-mogel", "Komedia małżeńska" czy "Kariera Nikosia Dyzmy" oraz serialu "Na dobre i na złe". Gwiazda jest mamą Małgorzaty Bernatowicz, która występuje jako wokalistka. Pozostają w bardzo dobrych relacjach. Wszystko wskazuje na to, że przed zbliżającym się latem postanowiły popracować nad sylwetkami. Mają nietypowy sposób i już cieszą się efektami.

Jakiś czas temu córka Kasprzyk przeszła spektakularną metamorfozę. Kobieta sporo schudła. Jak tego dokonała? Wówczas okazało się, że w walce o wymarzoną sylwetkę pomogły specjalistyczne zabiegi, zdrowa i zbilansowana dieta oraz utrzymywanie regularnej aktywności fizycznej. "Zabiegi to jest coś, co robię od niedawna, ale już widzę efekty" - wyznała w rozmowie z naszą reporterką.

Jak podaje portal Super Express, Ewa Kasprzyk i Małgorzata Bernatowicz korzystają z jednej z popularnych klinik medycyny estetycznej. Tam oddają się zabiegowi wykonywanego najnowocześniejszą maszyną o nazwie Zeus. "Zabiegi polegały na tym, żeby troszeczkę zrzucić z brzuszka, żeby troszeczkę się "wylaszczyć" przed latem. Ostatnio trochę sobie podjadłam w Hiszpanii, więc jest nad czym pracować. U mnie na efekty trzeba będzie chwileczkę poczekać" - powiedziała tabloidowi Małgorzata Bernatowicz. Ewa Kasprzyk może pochwalić się już pierwszymi efektami. W obwodzie straciła dwa centymetry. "Zbiliśmy trochę tkanki tłuszczowej, która nie wiadomo skąd się wzięła. Zrobiłyśmy to, żeby dodać sobie dodatkowej pewności siebie, bo zbliża się lato. Zabiegi, którym się poddaję, przepychają limfę, więc utratę masy mierzy się tu nie w kilogramach, a w centymetrach. Można się sfokusować na miejscach, które chcemy poprawić, np. brzuszek, boczek. Mnie ubyło już ponad dwa centymetry i mniej więcej dwa kilogramy, ale dopiero jestem na starcie" - pochwaliła się aktorka.

Zeus Thunder to popularna forma wykorzystywana na pozbycie się cellulitu. Jak możemy przeczytać na jednej ze stron gabinetu zajmującego się tego typu zabiegami, jest to nowoczesna i innowacyjna technologia, która pomaga uporać się z tkanką tłuszczową i cellulitem. Urządzenie o nazwie greckiego boga wykorzystuje dwa rodzaje fal uderzeniowych, zogniskowaną i rozproszoną, które docierają do głęboko położonej tkanki tłuszczowej i doprowadzają do jej redukcji.

Oprócz stosowanych zabiegów, Ewa Kasprzyk kurczowo trzyma się diety. Od pewnego czasu korzysta z cateringu dietetycznego, dzięki temu dba o to co je i nie traci czasu na przygotowywanie jedzenia. Mimo to jest jedna rzecz, której gwiazda nie potrafi się oprzeć. Chodzi o słodycze. "Na spektaklach wyjazdowych wykańcza mnie catering, który zawsze jest przepyszny. Mam słabość do ciast, których nie wolno mi tykać. (...) Niestety to jest tak silna pokusa, że zazwyczaj jej ulegam" - wyznała.