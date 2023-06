Kelis nie tak dawno temu musiała zmierzyć się z ogromną stratą. W marcu 2002 zmarł jej mąż Mike Mora, który na przestrzeni ostatnich miesięcy życia zmagał się z ogromnymi problemami zdrowotnymi. Zdiagnozowano u niego nowotwór żołądka. Sam nie wyobrażał sobie osierocić trójki dzieci i ukochanej żony. Wygląda na to, że piosenkarka powoli dochodzi do siebie i układa sobie życie u boku nowego mężczyzny. Z Billem Murrayem połączyła ją jednak smutna sytuacja.

Kelis spotyka się z Billem Murrayem

Według doniesień "The Sun" serce Kelis jest już zajęta. Ma ona spotykać się z niemal 30 lat starszym aktorem Billem Murrayem. Zakochani zostali przyłapani przez fotoreporterów za kulisami jednego z koncertów w Londynie. Choć nie okazywali sobie publicznie uczuć, to osoba z ich otoczenia ujawnia, że do ich pierwszego spotkania doszło w Stanach Zjednoczonych, a aktor ruszył za nową ukochaną w trasę. Z wielkim zaangażowaniem podziwiał ją na scenie.

Zbliżyli się do siebie podczas spotkania w Stanach Zjednoczonych. Później oboje byli widziani w tym samym hotelu, a zanim udał się do Mighty Hoopla, kilka razy oglądał jej występy - mówi informator The Sun.

Kelis i Billa Murraya połączyła smutna sytuacja

Warto tutaj wspomnieć, że Bill Murray w 2008 roku rozwiódł się z Jennifer Butler, która oskarżała go o przemoc domową, zdrady oraz uzależnienia od marihuany i alkoholu. Kostiumografka zmarła w styczniu 2021 roku. Jak twierdzi osoba z bliskiego środowiska aktora, z nową partnerką połączyła go właśnie żałoba. Obydwoje musieli się zmierzyć ze straszną stratą. Szybko odnaleźli wspólny język.

Obydwoje przeżyli stosunkowo niedawno żałobę i łączy ich ta niezwykła więź. Cokolwiek ich połączyło i jakkolwiek wydaje się to nieprawdopodobne, oboje są samotni i dobrze się bawią pomimo dość dużej różnicy wieku - dodaje informator serwisu.