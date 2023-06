9 czerwca (piątek) o godz. 20.00 startuje 60. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. Poza Dodą na scenie legendarnego amfiteatru podczas koncertu "Od Opola do Opola" pojawi się m.in. Marina Łuczenko-Szczęsna. Kilkanaście godzin przed swoim występem, piosenkarka zdradziła w "Pytaniu na śniadanie" trzymając na kolanach towarzyszącą jej na festiwalu suczką Nalę, że jej debiut na opolskiej scenie jest dla niej ważny ze względu na kilka aspektów - w tym prywatny.

Pierwsza randka Mariny z Wojciechem Szczęsnym odbyła się 09.06.2013 roku

Marina Łuczenko-Szczęsna nigdy nie występowała w Opolu. Nie ukrywa, że czuje z tego powodu stres i ekscytację, o czym opowiedziała Mateuszowi Szymkowiakowi. Dlaczego ten występ jest dla niej taki ważny? Wokalistka przygotowała dla fanów specjalną niespodziankę. "To będzie mój debiut i również premiera nowego utworu właśnie na scenie w Opolu. Ogromne emocje. Przede wszystkim, że jest to 60-lecie tak epickiego festiwalu. Po drugie jest to moje 25-lecie działalności artystycznej" - przyznała Marina i pozwoliła sobie na wątek prywatny. Dzięki temu dowiedzieliśmy się, że pierwsza randka piosenkarki z Wojciechem Szczęsnym miała miejsce 09.06.2013 roku.

Dodatkowo właśnie dzisiaj mija równe dziesięć lat od pierwszej randki z moim wtedy przyszłym mężem. Cała moja rodzina jest z nami. Mój synek, moi rodzice i mąż mnie dzisiaj będzie wspierał, co jest nieczęste, bo zawsze ma pracę. Akurat się idealnie zdarzyło, że ma tydzień wolnego, więc super - wyznała Marina w programie śniadaniowym TVP2.

Pierwszy dzień festiwalu w Opolu - 09.06.2023 r.

Pierwszego dnia na deskach opolskiego festiwalu zabrzmią największe przeboje, a poza Mariną, wystopią m.in.: Viki Gabor,Golec uOrkiestra, Zakopower, Lombard, Trubadurzy, Pectus, Wanda i Banda, Universe, Krzysztof Jaryczewski, Gromee oraz zwycięzca "The Voice of Poland" - Dominik Dudek. Widzowie widowiska będą też świadkami recitalu Dody. Później odbędzie się koncert debiutantów, którzy walczą o nagrodę Anny Jantar. Do rywalizacji stanie: Konrad Baum, Magda Bereda, Ewa Novel, Felivers, Jan Majewski, Ada Szulc, Klaudia Kowalik, Kamil Jachyra, Karolina Fryt i Martyna Wójcik.