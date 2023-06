Kilka lat temu w rozmowie z magazynem "Gala" Marcin Kydryński uchylił rąbka tajemnicy i wyznał kilka szczegółów ze swojego życia uczuciowego. "Moje związki nie okazywały się zbyt trwałe, ale nie było w nich żadnego elementu sportowego, potwierdzania swojej męskości. Te, podkreślam, nieliczne kobiety, z którymi byłem długo, oprócz zachwycającej powierzchowności, miały fascynujące wnętrze". Jak dziennikarz określiłby relację z Magdą Mielcarz, którą po raz pierwszy zobaczył w 1994 roku i rzekomo stracił dla niej głowę?

REKLAMA

Zobacz wideo Allan Krupa dementuje plotki o nowym związku. „Show-biznes to plac zabaw"

Marcin Kydryński i Magda Mielcarz - historia związku. Ona liczyła na coś więcej. On stronił od zobowiązań

W momencie poznania z Mielcarz dziennikarz był przed 30. urodzinami. Z kolei modelka, jeszcze nastolatka, dopiero wchodziła do wielkiego świata show-biznesu. Mimo to już wtedy wiedziała, czego chce. Marzyła o założeniu rodziny.

Anna Lewandowska coraz odważniejsza. Zapozowała topless

Lata temu Marcin Kydryński i Magda Mielcarz milczeli na temat domniemanej relacji. Parę z ust zdecydowała się puścić bliska koleżanka celebrytki, która poszła do mediów. Jej zdaniem Mielcarz miała wyobrażać sobie stworzenie wspólnego domu. Marzyła nawet o zaręczynach. Głosem rozsądku okazali się wtedy rodzice młodej dziewczyny, którzy sprowadzili ją na ziemię. Dość szybko okazało się bowiem, że Kydryński stroni od zobowiązań i nie zamierza się wiązać. "Dla niego był to tylko romans, a ona świata poza nim nie widziała. Złamał Magdzie serce. Bardzo długo nie mogła się pozbierać po tym, jak z nią zerwał" - opowiadała znajoma celebrytki "Faktowi".

Barbara Kurdej-Szatan przed "Dzień dobry TVN", Szpilki kontra kostka brukowa

Marcin Kydryński i Magda Mielcarz - historia związku. Jak dalej potoczyły się ich losy?

Marcin Kydryński nie zwlekał z poszukiwaniem nowej wybranki serca. Krótko po rozstaniu z Magdą Mielcarz na jego drodze stanęła Anna Maria Jopek. "Wszyscy mnie przed nim przestrzegali. Co chwila dzwonił ktoś życzliwy i wróżył mi nieszczęście. Ale ta fascynacja była silniejsza niż rozum, byłam gotowa na wszystko. Nawet na to, że to potrwa tylko chwilę" - wspominała piosenkarka w rozmowie z magazynem "Gala". Z kolei Magda Mielcarz po latach znalazła miłość u boku amerykańskiego prawnika Adriana Ashkenazy'ego. Para stanęła na ślubnym kobiercu w 2007 roku. Później na świat przyszły ich córki. Zobacz też: Kożuchowska zrobiła zdjęcie tuż po treningu. Rozczochrana i bez makijażu. Patrzymy na brzuch.