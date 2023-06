Paulina Chapko ma niemały powód do radości. Razem z partnerem powiedzieli sobie "tak". Ceremonia ślubna odbyła się w wyjątkowych warunkach. Zakochani wzięli bowiem ślub na słonecznej Dominikanie. Ten szczególny dzień musiał zostać uwieczniony na Instagramie. Zobaczcie, jak para wygląda i w jakim dokładnie miejscu odbyła się wyjątkowa uroczystość.

REKLAMA

Zobacz wideo "Na Wspólnej". Tragiczny wypadek Ewy i Elżbiety

Paulina Chapko z "Na Wspólnej" już jest mężatką. "Tak właśnie to sobie wyobrażałam"

Aktorka jest w związku małżeńskim z Joelem Valencią - ekwadorskim piłkarzem, grającym obecnie w holenderskim klubie De Graafschap. Przedtem mogliśmy zobaczyć go w Piaście Gliwice oraz Legii Warszawa. Zakochanych dzieli dziewięć lat. Ich miłość kwitnie z każdym dniem, co można zaobserwować na Instagramie Chapko. Niecały rok temu para przywitała na świecie syna. Teraz świętują początek małżeństwa. Ślub zakochanych odbył się w rajskich warunkach. O takiej ceremonii marzyli.

Tak właśnie to sobie wyobrażałam. Bajkowy ślub na rajskiej wyspie, skrojony na miarę z naszych marzeń, naszej miłości i odwagi, aby żyć w zgodzie ze sobą. Tak w naszym stylu, na przygodzie, na słońcu, na bosaka! - relacjonowała na Instagramie zachwycona aktorka.

Gwiazda "Na Wspólnej" miała na sobie zwiewną, białą suknię, która była idealna przy tak ciepłym klimacie, jaki panuje na wyspie. Do tego założyła subtelną biżuterię. Jej partner założył z kolei białe spodnie i białą koszulkę. Zakochani pokazali w sieci, jak uśmiechnięci kroją tort weselny z owocami. W komentarzach nie zabrakło ciepłych słów. "Kochana gratulacje", "Piękne widoki, piękna para! Wszystkiego, co najlepsze dla was", "Wow, przepięknie" - piszą obserwatorzy aktorki.

Paulina Chapko niedawno urodziła, a w jej życiu szykują się kolejne zmiany

Paulina Chapko grała nie tylko w "Na Wspólnej". W dwóch produkcjach wystąpiła razem z siostrą bliźniaczką

Aktorka zagrała w takich produkcjach jak "Sala samobójców", "Ojciec Mateusz" oraz "11 minut". Jej siostra bliźniaczka również ma talent artystyczny. Aktorki wystąpiły w dramacie "Oszukane" oraz kryminale "Ultraviolet". O wszelkich nowościach zawodowych czy prywatnych Pauliny Chapko dowiadujemy się z jej Instagrama. Gwiazdę śledzi ponad 45 tys. użytowników.