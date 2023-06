Archie to syn księcia Harry'ego i Meghan Markle. Pociecha obchodziła czwarte urodziny w dniu koronacji króla Karola III. Z tej okazji urządzono wyjątkowe przyjęcie z udziałem bliskich oraz sław. O wszystko zadbała mama księcia, gdyż jego ojciec przebywał tego dnia w Londynie. Po koronacji króla Karola III bezzwłocznie ruszył do domu, aby spędzić czas z rodziną. Książę Archie otrzymał mnóstwo upominków, w tym jeden bardzo praktyczny. Harry i Meghan Markle byli pod wrażeniem. Wysłali list z podziękowaniami do współwłaściciela jednego z lokalnych sklepów, skąd pochodził prezent.

Archie dostał wyjątkowy upominek. Harry i Meghan Markle musieli publicznie podziękować

Książę Harry i Meghan Markle doczekali się dwójki pociech. Archie urodził się w 2019 roku, zaś jego siostra Lilibet w 2021. Pierwsza pociecha miała urodziny na początku maja, a mimo to wciąż mówi się o jej przyjęciu urodzinowym. Książę Harry z żoną i dziećmi mieszkają obecnie w Kalifornii. Ze strony lokalnego sklepu, jakim jest Mad Dogs & Englishmen Bike Shop otrzymali hojny prezent z okazji urodzin syna. Czterolatek dostał mały rower dziecięcy. Z People dowiadujemy się, że współwłaściciel sklepu osobiście dostarczył upominek wraz z balonami, kwiatami dla Markle oraz kartką z życzeniami urodzinowymi. Warto zauważyć, że z tego praktycznego upominku może później skorzystać młodsza siostra Archiego. Rodzice księcia nie kryli zachwytu. Wystosowali specjalny list z podziękowaniami. Właściciele sklepu nigdy przedtem nie otrzymali takiej odpowiedzi zwrotnej ze strony sław, które kupują u nich sprzęt.

W imieniu księcia Harry'ego i Meghan, księcia i księżnej Sussex, proszę przyjąć ich szczere podziękowania za przemyślany prezent, który został wysłany księciu Archiemu na jego czwarte urodziny. Rower przyniósł wiele radości i jest najbardziej doceniany przez rodzinę. Poprosili, aby przekazano ich wdzięczność za tę cudowną niespodziankę - czytamy w treści listu na Instagramie.

O przyjściu na świat pierwszego dziecka Meghan Markle i Harry'ego nie wiedzieliśmy za dużo. Wszystko zmieniła autobiografia "Ten drugi". Harry nie szczędził szczegółów na temat porodu. "Meg weszła do basenu, ja włączyłem kojącą muzykę. (...) Mieliśmy w torbie te same elektryczne świece, które rozmieściłem w ogrodzie w wieczór oświadczyn. Rozstawiłem je w pomieszczeniu. Postawiłem też na stoliku fotografię mamy. To był pomysł Meg" - czytamy w książce. Więcej na ten temat przeczytacie tutaj.