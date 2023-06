Damiano David dał się poznać szerszej publiczności podczas Konkursu Piosenki Eurowizji w 2021 roku. Wraz z zespołem Maneskin udało mu się wygrać, dzięki czemu muzycy zyskali miliony fanów na całym świecie i podpisali kontrakty z najpopularniejszymi markami. Lider grupy w mediach społecznościowych od czasu do czasu pokazywał piękną Giorgię Soleri, która skradła jego serce już lata temu. Teraz jednak media obiegło nagranie, które pozostawiło ich relację pod znakiem zapytania. Wiadomo, co się stało.

Damiano z Maneskim w namiętnym pocałunku z tajemniczą kobietą

Damiano David od sześciu lat był związany z włoską modelką i influencerką Giorgią Soleri. Para od czasu do czasu chwaliła się wspólnymi zdjęciami, jednak starali się zachować łączące ich uczucie tylko dla siebie. W 2021 roku media dotarły nawet do informacji o tym, że mieli się potajemnie zaręczyć i wszystko wskazywało na to, że planują spędzić razem resztę życia. Tę wizję w głowie fanów zniszczyło jednak ostatnie wideo, które wyciekło do sieci. Można było na nim zobaczyć wokalistę Maneskin całującego się z tajemniczą brunetką. Internautom udało się ustalić tożsamość dziewczyny. Martina Taglienti jest bliską osobą członkini zespołu. "To przyjaciółka Victorii. Na Instagramie nazywa się @mirtilletouche" - czytamy w jednym z komentarzy pod TikTokiem.

Damiano David rozstał się z wieloletnią partnerką

Gwiazdor już zabrał głos w sprawie gorącego nagrania. Z jego wypowiedzi wynika, że związek z Giorgią Soleri zakończył się kilka dni przed imprezą, na której był widziany z brunetką. Wokalista w opublikowanym oświadczeniu przyznał, że chciał poinformować o wszystkim w zupełnie inny sposób. Podkreśla, że nie zdradził byłej ukochanej.

Jest mi bardzo przykro, że to nagranie zostało opublikowane. Nie tak chcieliśmy poinformować was o tej sytuacji i to jest mój błąd. Razem z Giorgią zdecydowaliśmy o zerwaniu kilka dni temu, więc nie doszło do żadnego zdrady rodzaju. Mam nadzieje, że cała sytuacja nie będzie miała złego wpływu na wizerunek Gio i że uszanujecie ten ciężki dla nas czas - pisał Damiano David na InstaStories.

Damiano David z Maneskin wydał oświadczenie Instagram @ykaaar