Agnieszka Kotońska zyskała popularność dzięki udziałowi w programie "Gogglebox. Przed telewizorem". Od momentu debiutu bardzo się zmieniła. Trudno uwierzyć, że kiedyś ważyła ponad sto kilogramów. Ostatnio influencerka miała problem z ubraniami. "Tymczasem ja szykuję się na działkę i ten moment, gdy leginsy nawet są za duże na ciebie" - oświadczyła dumnie na InstaStories. Uczestniczka show TTV właśnie ma okazję do zaprezentowania osiągniętej ciężką pracą sylwetki, bo wybrała się na wakacje do Mielna. Po przybyciu od razu wskoczyła w bikini i jak na influencerkę przystało, pochwaliła się zdjęciem na Instagramie.

"Gogglebox. Przed telewizorem". Agnieszka Kotońska wybrała się do Mielna

Agnieszka Kotońska spektakularną metamorfozę zawdzięcza własnemu samozaparciu i ciężkiej pracy. Finalnie schudła ponad 30 kilogramów i nie korzystała z pomocy ekspertów. "Sama podjęłam walkę, bez żadnego trenera, bez pomocy, zaczęłam metamorfozę! Codziennie odpalałam YouTube i krok po kroku walczyłam! Wierzyłam sama w siebie i się udało! Trzeba tylko chcieć i wierzyć, że się uda! Walcz! Fruń po swoje!" - podkreśliła na InstaStories. Influencerka wyrzuciła z jadłospisu jasne pieczywo, słodkie napoje i alkohol, a jej dieta oparta jest na warzywach. Oczywiście kluczem do sukcesu są też regularne ćwiczenia. "Ciężko było. Łzy, pot, ćwiczenia, dieta, suplementacja. (…) Każdy sobie myśli, że to tak łatwo zrzucić kilogramy i cieszyć się tym, ale to nie jest proste, jak wszyscy dookoła jedzą chipsy i piją prosecco, a ja wodę z cytryną. Zaczęłam zdrowo jeść. To nie było łatwe, bo trzeba było wszystko rozpracować, ugotować" wyznała w rozmowie z serwisem JastrząbPost.

Kotońska właśnie wybrała się na urlop do Mielna. Na Instagramie pokazała wymodelowane ciało w bikini. Celebrytka wybrała czerwony dół i czarną górę ozdobioną kryształkami. Biodra zasłoniła przezroczystą mini w zwierzęcy wzór. Fani natychmiast zasypali ją komplementami. "Agusia, ty cała promieniejesz", "Gwiazda błyszczysz! Super miłego wypoczynku", "Witam w moim Mielnie" - czytamy w komentarzach. Zrelaksowana Kotońska życzyła obserwatorom szczęścia i miłości.

Żeby nam się kochani wszystkim w życiu układało. Szczęście było na zawołanie, a pozytywna energia zagościła w naszych sercach. Miłość była ma zawsze. Tego pragnę dla was i dla siebie. Przyklej uśmiech nawet wtedy kiedy jest całkiem do dupy. Po prostu żyj - napisała influencerka.

"Gogglebox. Przed telewizorem". Agnieszka Kotońska

Agnieszka Kotońska po raz pierwszy pojawiła się w "Gogglebox. Przed telewizorem" w 2014 roku. W programie występuje w towarzystwie męża i syna. Celebrytka chętnie publikuje w sieci stare zdjęcia i pokazuje, jak dużą metamorfozę przeszła. "Od razu wstawiam fotkę dla przypomnienia. Po lewej stronie Aga, która pięć lat temu miała swój styl - kolorowy ptak z "Gogglebox", kobieta, która kocha i będzie kochać falbanki, kolorowe opaski na głowę i mocny makijaż i choć miała 30 kg nadwagi i blond włosy rozjaśnione do granic możliwości, to wy ją taką pokochaliście i kochacie. Nie wspomnę o poczuciu humoru i mega dobrej energii" - napisała na Instagramie. Więcej zobaczysz tutaj.