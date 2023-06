Anna i Grzegorz Bardowscy zakochali się w sobie w drugiej edycji programu "Rolnik szuka żony". Para niedawno świętowała siódmą rocznicę ślubu. Z tej okazji wybrali się na romantyczny wypad do Pragi. Miejsce jest wyjątkowe, bo to właśnie tam się zaręczyli. W tydzień po rocznicy opublikowali filmik z wycieczki. Tym razem para zdecydowała się na urlop razem z dziećmi, Jankiem i Liwią. Właśnie opublikowali zdjęcia z Fuertaventury.

Zobacz wideo W jaki sposób swoje domy urządzili uczestnicy programu "Rolnik szuka żony"?

"Rolnik szuka żony". Bardowscy na rodzinnych wakacjach. Grzegorz zabrał syna na zwiedzanie wulkanu

Anna i Grzegorz Bardowscy jeszcze niedawno spędzali czas z rodziną na komunii młodszej siostry Ani. W ich życiu ostatnio sporo się działo. Małżeństwo wreszcie przeprowadziło się do wymarzonego domu. W organizacji wnętrz postawili na nowoczesne rozwiązania i jasne kolory. W sypialni pojawiła się huśtawka, a w łazience "tajne" przejście za wielkim lustrem zrobionym na specjalne zamówienie. W trakcie budowy nie obyło się bez trudności. Dużym problemem okazały się balkony. "Teraz już wiem, że gdybym drugi raz miała budować dom, byłby to dom bez balkonów. Naprawdę. Sporo problemów jest, kosztownych rozwiązań. Trudny temat" - mówiła na InstaStories Ania. Po stresach ostatnich miesięcy para postanowiła wypocząć na Wyspach Kanaryjskich. Wakacje spędzają na Fuertaventurze.

Wyspa należąca do Hiszpanii położona jest na Oceanie Atlantyckim i ma pochodzenie wulkaniczne. Grzegorz Bardowski zabrał syna na zwiedzanie. "Jasiu dzisiaj spełnił jedno ze swoich marzeń -zdobył z tatą wulkan Calderon Hondo" - zrelacjonował rolnik na Instagramie. Ania została z córką w aucie. "Nie dałyśmy jednak z Liwcią rady. Wróciłyśmy do auta, ale chłopakom poszło nieźle" - podkreśliła żona rolnika. Ania pokazała także baseny i place zabaw dla dzieci, które dostępne są na terenie hotelu. Rozżalona podkreśliła, że o 17:00 je zamykają i dzieciom się nudzi. Grzegorz bardzo szybko złapał wakacyjną opaleniznę, co nie umknęła uwadze fanów. Więcej zdjęć z wakacji Bardowskich znajdziecie w galerii na górze strony.

Grzesiu smaruj się, smaruj, bo nie ma żartów. Tam słońce inaczej grzeje.

Pięknie wyglądacie, Liwia to cała mama. Miłych wakacji.

Grzesiu coś chyba słoneczko cię dopadło - czytamy w komentarzach.

"Rolnik szuka żony". Anna i Grzegorz Bardowscy długo budowali wymarzony dom. Teraz chętnie tam wracają

Po powrocie z wakacji Anna i Grzegorz wrócą do domu, który przez ostatnie miesiące dopieszczali w każdym calu. Rolniczka chętnie pokazuje wnętrze w mediach społecznościowych. Jednym z najlepiej zagospodarowanych miejsc jest łazienka. Para zainwestowała zarówno w wannę, jak i prysznic. Wyposażenie pomieszczenia została idealnie dopasowane do skosów. Najbardziej intrygującym elementem łazienki jest wielkie lustro na ścianie z toaletą. Jak się okazuje, jest to także "tajne" wejście do drugiego pomieszczenia. To właśnie tam ukryto pomieszczenie gospodarcze, aby schować pralkę suszarkę i spore szafy. Więcej zobaczysz tutaj.