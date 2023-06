Księżna Kate wskoczyła w sportowy strój. Pokazała się w zupełnie innej fryzurze

Księżna Kate uchodzi za jedną z najlepiej ubranych członkiń w rodzinie królewskiej. Zazwyczaj widujemy ją w stylizacjach dopracowanych do perfekcji, które zawsze pasują do okazji. Można nawet pokusić się o stwierdzenie, że kiedy wybiera się na nieco bardziej sportowe aktywności, zadaje szyku. Z początkiem czerwca udała się na boisko do rugby i zagrała mecz. Tylko spójrzcie na jej look.

Księżna Kate zagrała w rugby

Księżna Kate często spotyka się z poddanymi i udziela się charytatywnie. 7 czerwca miała okazję spotkać się z zawodnikami dyscypliny rugby w Maidenhead Rugby Club, gdzie na samym początki omówiono szczegóły kampanii Shaping Us. Oprócz tego porozmawiała ze sportowcami o ich dzieciństwie i podjęli decyzję o tym, jak będą mogli wspierać dzieci i rodziców zainteresowanych dyscypliną. Później sama zagrała krótki mecz.

Księżna Kate w sportowym stroju

Księżna Kate została zaproszona przez zawodników do sprawdzenia własnych umiejętności sportowych. Nawet w takim momencie potrafiła olśnić stylizacją, która jak na nią była dość nietypowa. Tego dnia wybrała niebieską koszulkę ze wzorem róży na piersi z England Rugby za 235 złotych, którą zestawiła ze spodniami dresowymi Sweaty Betty za 450 złotych. Jeśli chodzi o obuwie sportowe, księżna raczej nie kupuje tych od najpopularniejszych firm czy projektantów. Z tego powodu wybrała buty od nieco mniej znanej marki Lululemon za 720 złotych. Nie mogło również zabraknąć delikatnej biżuterii. Tym razem były to złote kółka Orelia Jewellery za mniej niż 100 złotych. Do tego związała włosy, a nieczęsto ją tak widzimy. Księżna zazwyczaj nosi rozpuszczone pasma, ułożone w lekkie fale. Więcej zdjęć znajdziesz w naszej galerii na górze strony.

Britain Royals Arthur Edwards / AP