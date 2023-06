Internet obiegło zdjęcia Sebastiana Karpiela-Bułecki. Artysta opublikował na profilu na Instagramie zdjęcie psa. Chciał zwrócić uwagę na budę, która została wykonana w "górskim" stylu. Obserwatorzy zauważyli jednak coś innego. Czworonóg był przywiązany na łańcuchu. Na muzyka wylała się fala krytyki. Postanowił się bronić. Odpowiedział na jeden z komentarzy. "To jest Tatrzański Park Narodowy (...) Ten pies stacjonuje na bacówce. Ma miskę. W ciągu dnia biega za owcami i jest szczęśliwy, mimo tego, że nie widzi pani tego na zdjęciu… A co do polskiej kultury, to ja jestem miłośnikiem" - napisał. Nie wiedział jeszcze, jakie konsekwencje będzie miała publikacja zdjęcia.

Paulina Krupińska zabrała głos w sprawie psa na łańcuchu

Postem Sebastiana Karpiela-Bułecki zainteresowała się organizacja Dioz, która dba o prawa zwierząt. Ostro skomentowali zachowanie artysty. Nazwali je patologią. Nie szczędzili słów. "Weź się pan sam przypnij do tej budy, do tego łańcucha, przy tych pustych i brudnych garach. Traktujesz pan zwierzęta jak niepotrzebne wyposażenie ogródka. Wstyd! Kłania się średniowiecze!" - napisali na oficjalnym profilu na Instagramie. Głos w sprawie zabrała Paulina Krupińska, żona artysty. Wyznała, że pies, który został przedstawiony na zdjęciu, nie należy do nich, pomimo tego, że tak sugerował post jej męża. "Nie jest to prawda! Nie posiadamy psa! To jest pies, który znajduje się w Tatrzańskim Parku Narodowym w bacówce i mam nadzieję, że odmienimy jego los. Kategorycznie sprzeciwiam się trzymaniu jakichkolwiek zwierząt na łańcuchu. Kocham zwierzęta i niejednokrotnie wspierałam akcje pomocowe dla zwierząt" - podkreśliła na Instagramie.

Paulina Krupińska wypowiedziała się na Instagramie fot. https://www.instagram.com/pkrupinska/

To jednak nie koniec. Paulina Krupińska wyznała, że wyjaśnienie nie wystarczyło. Prezenterka również spotkała się z krytyką. Przyznała, że dostała setki wiadomości z ostrymi komentarzami. Jej zdaniem wszystkiemu winna jest organizacja Dioz, która nie sprawdziła dokładnie informacji. Krupińska dodała również, że regularnie pomaga zwierzętom w potrzebie. Gdy tylko będzie miała możliwość, pojedzie do psa i znajdzie sposób, w jaki można będzie mu pomóc.

Sebastian Karpiel-Bułecka wywołał burzę zdjęciem na Instagramie. Fani byli wściekli

Sebastian Karpiel-Bułecka co jakiś czas publikuje zdjęcia z prywatnego życia. Na profilu na Instagramie obserwuje go ponad 65 tysięcy fanów. Tym razem nie spodziewał się, że jego post dotrze aż do tylu odbiorców. Przepełniły go krytyczne komentarze. "Typowe - pies na łańcuchu. Czy tak trudno zrobić ogrodzony wybieg? Brak słów", "Widać jakie koło zatoczył na łańcuchu (...) Szkoda pieska", "Radości nie widać, pies i łańcuch, typowe dla polskiej kultury(...)" - pisali zdenerwowani fani. Kilka godzin po publikacji muzyk wyłączył opcję komentowania. Obserwatorzy zasypywali swoją opinią pozostałe posty. Dzień po wstawieniu zdjęcia Karpiel-Bułecka postanowił je usunąć.