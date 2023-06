Małgorzata Kożuchowska jest aktywna na Instagramie. Na koncie gwiazdy polskiego kina pełno jest zdjęć i nagrań relacjonujących jej życie. Nie brakuje tam ujęć zza kulis oraz pokazywania aktorskiego świata od przysłowiowej kuchni. Jak widać, aktorka nie ma również problemów z tym, żeby pokazać się w zupełnie naturalnej wersji. Zapozowała tuż po treningu.

Małgorzata Kożuchowska zaskoczyła swoich fanów. Opublikowała zdjęcie, na którym wygląda bardzo naturalnie

Małgorzata Kożuchowska jest jedną z tych gwiazd, które przywiązują dużą uwagę do wyglądu i zdrowego trybu życia. Aktorka interesuje się także modą i często zobaczyć ją można w podążających za aktualnymi trendami stylizacjach. Mocne makijaże i dopracowane do perfekcji fryzury również nie są obce serialowej Hance. Artystka przez lata przyzwyczaiła swoich fanów do dość konsekwentnego wizerunku.

Na opublikowanej fotografii Małgorzata Kożuchowska jest całkowicie bez makijażu. Jej włosy są w nieładzie i widać, że gwiazda jest świeżo po wysiłku fizycznym. Aktorka ma na sobie biały, sportowy biustonosz i czarne spodnie. Uwagę zwraca odważnie odsłonięty brzuch. Efekty ćwiczeń widać gołym okiem.

Na zdjęciu możemy też podejrzeć, jak mieszka Małgorzata Kożuchowska. W oddali za gwiazdą znajduje się szara kanapa i stół nakryty białym obrusem. Wywnioskować z tego można, że trening odbywał się w domu. Pozytywny wydźwięk fotografii potęguje dodana naklejka. Jest na niej napis w języku angielskim "nigdy się nie poddawaj".