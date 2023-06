Agata Rubik ma 181 tys. obserwatorów na Instagramie. Dzieli się z fanami swoją prywatnością i bardzo chętnie pokazuje na nim zdjęcia z córkami - Heleną i Alicją. W ostatnim poście zaprezentowała się w towarzystwie mamy. To nie pierwszy raz, kiedy fani pieją z zachwytu na widok Jolanty Paskudzkiej. Tym razem ujrzeliśmy mamę Rubik w bikini, opalającą się nad basenem w ogródku. Co za figura!

Agata Rubik pokazała mamę w bikini. Jolanta Paskudzka ma potencjał na influencerkę

Żona znanego kompozytora spędzała popołudnie nad basenem w towarzystwie najbliższych. Opalała się razem z córkami i mamą. Szczególną uwagę widzów skupiła na sobie Jolanta Paskudzka, która była w czarno-szarym stroju. Obserwatorzy Rubik zasypali ją pytaniami o model bikini. "Powinnaś zostać influencerką" - stwierdziła żona kompozytora. Ponadto pod postem z tego dnia można przeczytać wiele komplementów na temat mamy Agaty Rubik.

Mama wygląda jak pani siostra bliźniaczka, w pierwszej chwili pomyliłam - napisała fanka.

Można zauważyć, że Agata Rubik smukłą figurę ma w genach po mamie. "Wy to macie dobre geny! Petarda wielopokoleniowa", "Ale twoja mama ma figurę", "Piękne i cudowne kobietki" - piszą obserwatorzy Rubik w komentarzach.

Z okazji Dnia Matki Agata Rubik opublikowała zdjęcie z mamą. Na InstaStories podzieliła się serią zdjęć rodzicielki. Niektóre fotografie przedstawiają Jolantę Paskudzką w młodości. Nie da się nie zauważyć, że to właśnie po mamie żona kompozytora odziedziczyła urodę. Internauci już dawno zauważyli, że Agata Rubik jest bardzo podobna do mamy. Pod jednym z postów nie szczędzili komplementów rodzicielce celebrytki. "O kurcze, która piękniejsza?! Co za geny, pozazdrościć!", "Mamusia piękna, już wiadomo po kim uroda", "Pani mama wygląda jak siostra, pozazdrościć urody" - zachwycali się fani.