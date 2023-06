Natalie Portman dała się poznać jako fanka tenisa już kilka lat temu. Aktorka regularnie uprawia tę dyscyplinę sportu. Nic dziwnego, że zjawiła się na trybunach paryskich kortów w czasie trwającego właśnie French Open. Portman obejrzała zwycięski mecz Igi Świątek. Polka w pięknym stylu pokonała Coco Gauff 6:4, 6:2 i awansowała do półfinału Roland Garros.

Gra pań na korcie wprawiła Natalie Portman w doskonały nastrój. Tymczasem w jej życiu prywatnym trwa prawdziwa burza. Zgodnie z ostatnimi doniesieniami francuskiej prasy, Benjamin Millepied - mąż aktorki - miał ją zdradzić z 25-letnią aktywistką, działającą na rzecz ochrony klimatu.

Rozpromieniona Natalie Portman na meczu Igi Świątek

Aktorka na meczu bawiła się wyśmienicie. Na zdjęciach widać, że żywo reagowała na kolejne piłki, z przyjemnością oddawała się też rozmowie ze znajomym. Tym razem to nie mąż towarzyszył Portman na trybunach, jednak to nie oznacza, że nie był zupełnie obecny.

Zgodnie z najnowszymi doniesieniami prasy, Natalie Portman miała dowiedzieć się o zdradzie Millepieda jeszcze w marcu. Romans nie doprowadził jednak do rozstania pary, która jest ze sobą związana od 2009 roku. Choreograf miał "błagać Portman o wybaczenie, żeby tylko utrzymać rodzinę w całości", mówi serwisowi People osoba bliska parze.

Wiele wskazuje na to, że Millepiedowi rzeczywiście udało się przekonać zdradzoną aktorkę, by nie dążyła do rozwodu. Portman na paryskich kortach prezentowała potężny pierścionek zaręczynowy, jaki w 2010 roku otrzymała od partnera. Prócz tego zdawała się być w naprawdę świetnym humorze. Ze względu na panujący w Paryżu upał, wachlowała się wachlarzem, zaś jej głowę zdobił słomkowy kapelusz od Diora.

Benjamin Millepied i Natalie Portman poznali się na planie "Czarnego Łabędzia". Millepied odpowiadał za choreografię tańców, jakie przed kamerami wykonywała Portman. Nie była to miłość od pierwszego wejrzenia. Para pracowała ze sobą wiele dni, a uczucie między nimi rodziło się powoli. W końcu "zaskoczyło". "Poznawałam go i nagle zauważyłam, że to "ta osoba" dla mnie" - mówiła aktorka w 2018 roku w rozmowie dla "Sirius XM Town Hall". Dzisiaj Benjamin i Natalie wychowują dwójkę dzieci - Alepha i Amalię. Wspólnie są posiadaczami kilku domów, jednak dzielą swój czas pomiędzy Paryż a Los Angeles.