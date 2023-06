Sasha Knezevic to pochodzący z Serbii model i były redaktor naczelny "Magazynu 25", który stworzył razem z Anją Rubik. W Polsce rozpoznawalność zyskał głównie za sprawą związku z modelką, z którą przez pięć lat byli małżeństwem. Dziś Knezevic nadal pracuje w modelingu, chociaż prawdziwe spełnienie znalazł w zupełnie innym fachu. Założył też rodzinę.

Co słychać u Sashy Knezevica?

Model obecnie mieszka we Wiedniu, gdzie się wychował. W 2017 r. Sasha Knezevic postanowił ograniczyć karierę w modelingu i zająć się nową pasją, czyli sztuką współczesną. Tworzy artystyczne kolaże, a jego twórczą inspiracją są przede wszystkim własne przeżycia i refleksje. Do grona ulubionych artystów modela należą tacy twórcy jak Jean-Michel Basquiat, Andy Warhol, Banksy i Egon Schiele. Od czasu do czasu występuje w różnych kampaniach reklamowych. W maju 2023 r. ogłosił, że podpisał kontrakt z nową agencją modelingową. Czasem przyjeżdża też do Polski, gdzie odbywają się jego wernisaże. Pomimo sporej popularności Sasha Knezevic nie należy do osób, które przesadnie eksponują życie prywatne w sieci. Na profilu w mediach społecznościowych model sporadycznie publikował osobiste treści. Z czasem wszystkie zostały usunięte. Sasha bardzo dba o to, by w przestrzeni medialnej nie pojawiały się informacje o jego nowej ukochanej i dzieciach.

Związek Sashy Knezevica i Anji Rubik

Sasha i Anja byli jedną z najpopularniejszych par w polskim show-biznesie. Występowali wspólnie w wielu kampaniach m.in. Apart czy DKNY. Były mąż topmodelki wziął udział także w jednym z odcinków "Top Model" czy "Projekt Runway". W 2016 roku ogłosili, że się rozwodzą. Jednym z najważniejszych powodów rozstania była niechęć Rubik do posiadania dzieci, z kolei jej partner nie chciał zwlekać z założeniem rodziny. Po jakimś czasie Knezevic zaczął układać sobie życie na nowo, znalazł nową miłość, a pod koniec lipca 2018 roku został ojcem małego Andrija. W lipcu 2022 roku model powitał na świat drugiego syna Marko.