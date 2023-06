Katherine Heigl zagrała w wielu filmach, ale jedna z jej najpopularniejszych produkcji to serial amerykańskiej telewizji ABC - "Chirurdzy". Aktorka przez pięć lat wcielała się w nim w sympatyczną lekarkę Izzy Stevens, która należała do grona głównych bohaterów. Jej odejście z serialu wywołało w zagranicznych mediach wiele spekulacji i przykrych artykułów. Heigl zarzucano m.in. trudny charakter, który rzekomo miał utrudniać pracę przy serialu. Po latach aktorka odniosła się do tych zarzutów.

REKLAMA

Zobacz wideo "Pani dziekan" - zwiastun. Gwiazda "Chirurgów" w nowej roli

Katherine Heigl opowiada, że na planie "Chirurgów" przekraczano granice

O kulisach pracy przy "Chirurgach", Katherine Heigl opowiedziała w wywiadzie z inną gwiazdą serialu - Ellen Pompeo, która w opowieści o lekarzach z Seattle Grace wciela się w Meredith Grey. Dziś serialowa Izzy - opowiadając o kontrowersjach, jakie wywołało jej pożegnanie się z produkcją - nie ukrywa, że ogromna i szybka popularność serialu dała jej "fałszywą pewność siebie". Praca tam miała nie być najłatwiejsza - szczególnie gdy serial podbił serca widzów i był u szczytu popularności. Aktorka miała wtedy spędzać na planie niemal każdego dnia aż 17 godzin. Często mówiła o tym głośno i próbowała walczyć o swoje prawa, choć nic nie udawało jej się wskórać. Przez to później przylgnęła jej łatka "trudnej we współpracy".

Wtedy byłam naprawdę pyskata, ponieważ miałam dużo do powiedzenia, niektóre granice były przekraczane i mi się to nie podobało. Nie wiedziałam, jak z tym walczyć" - wyznała w nowym wywiadzie z serii "Actors on Actors" serwisu Variety.

Ellen Pompeo stwierdziła, że walka o swoje prawa i mówienie na głos tego, co się myśli, nie jest często mile widziane. Szczególnie w pracy. "Nikt nie lubi bardzo pewnych siebie kobiet" - powiedziała. "I dlatego odbierają prawa reprodukcyjne i wyborcze w całym kraju, ponieważ nie chcą, aby kobiety wiedziały, jaką mają władzę. Nie chcą, aby kobiety miały głos. Nie chcą, aby kobiety miały kontrolę, ponieważ wiedzą, że możemy to zrobić lepiej niż oni" - dodała, nawiązując do sytuacji politycznej w USA.

Problemy zdrowotne Katherine Heigl po odejściu z "Chirurgów"

Seria niepochlebnych artykułów, które obiegły media, Heigl przepłaciła problemami zdrowotnymi. Branża filmowa nie chciała jej przez jakiś czas zatrudniać, kierując się medialnymi doniesieniami o odejściu z "Chirurgów", co było dla niej niezwykle trudne. "To było w mojej głowie, w żołądku, w umyśle, w życiu. Nauczenie się jak sobie z tym radzić, jak to opanować, zajęło mi lata. To były stany lękowe i strach – a stres to stres. Jeśli pozostawisz stres zbyt długo nieopanowany i nieleczony, może on być wyniszczający" - stwierdziła serialowa Izzy.

Spędziłam większość mojego życia – myślę, że większość kobiet to robi – będąc w trybie zadowalania ludzi. To naprawdę niepokojące, gdy czujesz, że naprawdę wszyscy są z ciebie niezadowoleni. Nie było to moim zamiarem, ale miałam kilka rzeczy do powiedzenia i nie sądziłam, że spotkam się z tak silną reakcją - powiedziała aktorka.

Katherine Heigl i Ellen Pompeo Fot. YouTube.com/@Variety

Wiemy, czemu Izzy zniknęła z "Chirurgów"

Dlaczego tak naprawdę aktorka zdecydowała się pożegnać z popularnym serialem? Według niej sama zdecydowała o odejściu z "Chirurgów", a nie została z nich zwolniona, jak sugerowali niektórzy. W 2009 roku gwiazda adoptowała dziewięciomiesięczną dziewczynkę z Korei Południowej i właśnie opiece nad nią, chciała się poświęcić. "Praktycznie nie widywałam tego dziecka. Z trojaczkami, które na planie serialu grały moją chrześnicę, spędzałam więcej czasu niż z własną córką. Bałam się, że przegapię szansę na nawiązanie z nią głębokiej więzi" - wyznała w jednym z wywiadów. Choć scenarzyści mieli być zawiedzeni porzuceniem "Chirurgów" przez Heigl, nie uśmiercili jej. Grana przez nią Izzy wyjechała z Seattle i wysłała Alexowi papiery rozwodowe. Po latach widzowie dowiedzieli się, że para się zeszła i wychowuje dzieci, ale nie było to pokazane w serialu.