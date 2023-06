Anna i Robert Lewandowscy to prawdziwi ludzie sukcesu. On jeden z najlepszych piłkarzy na świecie. Ona trenerka, bizneswoman z wieloma firmami. Od lat dzielą życie między Polską a krajem, gdzie aktualnie gra napastnik. Przez dłuższy czas były to Niemcy, a dokładnie Monachium. Tam Lewandowscy kupili luksusową posiadłość w ekskluzywnej dzielnicy Bogenhausen, której cena wyniosła około 10 milionów euro, czyli ponad 46 milionów złotych. Dom miał klimatyczny zimowy ogród. Od prawie roku mieszkają w słonecznej Hiszpanii. Mimo to często bywają w Polsce, gdzie mają zobowiązania zawodowe i rodziny. Mają też tu kilka nieruchomości. Jednak nie tylko w ojczyźnie postanowili mieć dom. Oto wszystkie posiadłości Lewandowskich.

Apartament w Warszawie

Piłkarz razem z rodziną kupił mieszkanie w wieżowcu Złota 44. To najwyższy luksusowy apartamentowiec w całej Europie. Lokum mogło kosztować ich nawet 30 milionów złotych. Mieszkanie "w chmurach" ma 195 m², niestety nie wiadomo, na którym jest dokładnie piętrze. Wnętrza zaprojektowała londyńska pracownia Woods Bagot. Sportowej parze spodobało się to, że w budynku jest duża oferta aktywności - basen, siłownia, sauna. Mogą również skorzystać z prywatnego kina. Lokum urządzone jest w nowoczesnym stylu, a z ogromnych okien rozpościera się widok na całą stolicę.

Nowy dom w Hiszpanii

Niedługo minie rok, odkąd Lewandowscy spakowali życie w Niemczech i przeprowadzili się do słonecznej Hiszpanii, gdzie Robert Lewandowski gra w FC Barcelona. Postanowili kupić dom w katalońskim mieście Sitges. Urządzony jest w jasnych kolorach - bieli i piaskowym brązie. Lewandowska przy aranżacji wnętrza, a także organizacji miejsca korzystała z pomocy Agnieszki Witkowskiej, architektki porządku.

Willa na Majorce

Lewandowscy, zanim przeprowadzili się do Barcelony, byli posiadaczami wakacyjnego domu na Majorce. Para uwielbia spędzać czas na tej hiszpańskiej wyspie. Willa Lewandowskich nie ma bezpośredniego widoku i dostępu do morza, ale dzięki swojemu usytuowaniu zapewnia im maksymalną prywatność. Dom ma powierzchnię 411 metrów kwadratowych i znajduje się na 1200 metrach działki otoczonej bujną roślinnością. W ogrodzie nie mogło zabraknąć basenu. Wnętrza hiszpańskiej willi są jasne. Kuchnia jest przestronna i urządzona w neutralnych kolorach. Uwagę zwracają m.in. białe meble oraz klimatyczne dodatki ustawione na długich półkach.

Letnia rezydencja w Stanclewie na Warmii

Anna i Robert są również właścicielami domu w swojskim Stanclewie nad jeziorem Jełmuń. Do drewnianej nieruchomości prowadzi okazały podjazd, a sam dom znajdującego się tuż nad brzegiem jeziora. Z tarasu rozpościera się zapierający dech w piersiach widok na prywatną plażę. Nie brakuje ogromnego garażu, jest tu miejsce na rozpalenie grilla. Jeszcze kilka lat temu rodzina spędzała tam święta Bożego Narodzenia i nie tylko. Obecnie rzadziej widać w mediach społecznościowych charakterystyczne drewniane wnętrza. Więcej zdjęć wszystkich posiadłości Lewandowskich znajdziesz w galerii u góry strony.

