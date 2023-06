Olga Kleczkowska w 2019 roku zajęła drugie miejsce w finale "Top Model". Zwycięstwo powędrowało wtedy do Dawida Woskaniana, Olga jednak zyskała tysiące obserwatorów w mediach społecznościowych. Miała wówczas zaledwie 17 lat, a start w programie stał się dla niej trampoliną do kontraktów. Nie obyło się bez problemów, które niekiedy wiążą się z tego rodzaju pracą.

Olga Kleczkowska po finale zaczęła rozwijać karierę głównie w mediach społecznościowych. Sporą popularnością cieszy się m.in. jej konto na TikToku, gdzie Olga regularnie wrzuca nowe nagrania. To właśnie tam w lutym wyznała, że zmagała się z problemami związanymi z odżywianiem - działo się to na krótko po programie, w środku pandemii.

"Top Model". Jak dzisiaj wygląda Olka Kleczkowska?

Olga Kleczkowska w ostatnich latach przeszła sporą metamorfozę. Obecnie jej ciało licznie zdobią tatuaże, które była modelka chętnie prezentuje. Co więcej, sama zajmuje się teraz ich wykonywaniem - jeśli macie ochotę zrobić sobie tatuaż u Olgi, nic prostszego, zamawiajcie termin.

Olga eksperymentuje ze swoim wizerunkiem. Przez lata wierna była ciemnym, prostym włosom. Później wypróbowała rudy kolor, a w maju przefarbowała się na piękny błękitny odcień. Więcej zdjęć modelki znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Pod jej najnowszymi zdjęciami na Instagramie obserwatorzy nie mogą się nachwalić przemiany modelki. Zgodnie twierdzą, że wygląda na o wiele bardziej szczęśliwą, niż kilka lat temu. "Pięknie wyglądasz i takie zdjęcia są mega", "Wyglądasz na bardziej zdrową i szczęśliwą. Wiem, jak bardzo dążenie do ideału sylwetki psuje psychikę i jakie jest ciężkie", "Coraz promienniej w porównaniu do przeszłości!". Kleczkowska też nie urywa, że ta metamorfoza bardzo ją cieszy: "Przybyło mi około 15 kilogramów wagi i duuuużo szczęścia w życiu" - odpisała na jeden z komentarzy.

W lutym tego roku Kleczkowska wspomniała o problemach z odżywianiem. "Kiedy czujesz się nieatrakcyjna przez to, że ważysz więcej, ale przypominasz sobie, że kiedy wyglądałaś "najlepiej", nie mogłaś się w pełni wyprostować od bólu pustego żołądka" - wyznała na TikToku.