Arnolda Schwarzeneggera nie trzeba nikomu przedstawiać. Aktor i były gubernator Kalifornii zyskał rozpoznawalność m.in. dzięki kultowej roli w serii filmów o Terminatorze. Jednak ostatnio głośniej jest o jego życiu prywatnym niż o aktorskich dokonaniach. Mężczyzna dwa lata temu sfinalizował rozwód z dziennikarką Marią Shiver. Para rozeszła się po 25 latach małżeństwa, a powody ich decyzji dopiero teraz wychodzą na jaw.

Arnold Schwarzenegger miał romans z gosposią

Aktor w serii wywiadów przygotowywanych do dokumentu o jego życiu opowiedział o zdradzie. Schwarzenegger miał romans z gosposią Mildred Beaną. Owocem tego związku był syn Joseph, który przyszedł na świat w 1997 roku. Jednak zarówno kobieta, jak i kochanek myśleli, że ojcem chłopca jest mąż Mildred. Wszystko stało się jasne, gdy Joseph zaczął dorastać. Coraz bardziej upodabniając się do aktora. Schwarzenegger wyznaje, że wciąż odczuwa wyrzuty sumienia z powodu tego, co zaszło między nim a pomocą domową.

Zadałem mojej rodzinie mnóstwo bólu. Wszyscy cierpieli - Maria, nasze dzieci, Joseph i jego mama. Będę musiał z tym żyć do końca moich dni. Wiem, że ludzie zapamiętają nie tylko moje sukcesy, ale i porażki. Ponosiłem klęski w swojej karierze, lecz to był zupełnie inny wymiar klęski. Jedynym pozytywnym aspektem jest to, że zdołaliśmy z Marią wspaniale wychować dzieci - powiedział gorzko.

Arnold Schwarzenegger uznał Josepha jako swojego syna i ma bardzo dobry kontakt z chłopakiem, który tak jak tata, jest aktorem i kulturystą. "Jestem z niego bardzo dumny. Przez lata obserwowałem, jak Joseph wyrasta na fantastycznego człowieka. To, co zrobiłem, było złe, ale nie chcę, by Joseph myślał, że nie jest mile widziany na tym świecie, bo jest bardzo mile widziany i kochany. Okazał się być niezwykłym młodym człowiekiem" - przyznał aktor.

Maria Shiver, której wujkiem był John F. Kennedy, przez lata pracowała jako dziennikarka oraz działała jako pisarka. Ze Schwarzeneggerem poznała się w latach 70., a przed ołtarzem stanęli 15 lat później. Ślub odbył się w rodzinnej Austrii aktora, który później opisał, że czuł się wtedy jak "najszczęśliwszy drań na świecie". Mają razem czworo dzieci: Katherine, Christiny, Christophera i Patricka.

Małżonkowie po kilku latach po ślubie zaczęli uczęszczać na terapię dla par. Wówczas Maria Shiver wprost zapytała się męża, czy jest ojcem Josepha. "Zacząłem romans w 1996 roku, nie wiedziałem, co robić. Im byłem starszy, tym ważniejszym było dla mnie utrzymać to w tajemnicy" - przyznał aktor, opisując tę sytuację. Na wieść o zdradzie dziennikarka była zdruzgotana. Po rozwodzie wyjechała do klasztoru, by "pobyć w ciszy i szukać rad".