30 maja na świat przyszło kolejne dziecko księżniczki Eugenii, wnuczki królowej Elżbiety II. Wiadomość została podana kilka dni po porodzie. Córka księcia Andrzeja i Sarah Ferguson z Jackiem Brooksbankiem doczekała się drugiego dziecka. W 2021 roku na świat przyszedł ich syn August Filip Hawk. "Jack i ja chcieliśmy podzielić się wiadomością, że jest już z nami nasz synek Ernest George Ronnie Brooksbank" - napisała księżniczka Eugenia na Instagramie. Jak się okazuje, ulubienica Harry'ego jak na członkinię rodziny królewskiej przystało, rodziła w luksusowych warunkach.

Księżniczka Eugenia urodziła. "Augie już uwielbia być w otoczeniu młodszego braciszka"

Księżniczka Eugenia nie jest bohaterką medialnych afer i nie często pojawia się na łamach brukowców. Jeśli tak się dzieje, to głównie z powodu wybryków jej ojca, księcia Andrzeja. Wnuczka królowej nie pojawiła się także po porodzie na schodach przed szpitalem, aby zaprezentować światu nowego potomka. W przeciwieństwie do księcia Harry'ego, Eugenia nadal reprezentuje rodzinę królewską i ma zapewnioną ochronę, ale pracuje na własny rachunek. O szczęśliwych narodzinach syna poinformowała na Instagramie. Opublikowała także urocze zdjęcie starszego potomka z noworodkiem. "Augie już uwielbia być w otoczeniu młodszego braciszka" - napisała na Instagramie. Magazyn "Hello" dowiedział się, że poród odbył się w luksusowych warunkach w prywatnym szpitalu Portland Hospital w Londynie.

Księżniczka Eugenia rodziła w luksusach. "Pobyt u nas jest jak urlop"

Portland Hospital jest pod względem oddziału położniczego jednym z najlepszych w Wielkiej Brytanii. To właśnie tam na świat przyszedł syn księcia Harry'ego i Meghan Markle, Archie. W tym szpitalu także urodziła się sama księżniczka Eugenia i jej siostra księżniczka Beatrycze, więc naturalne jest, że darzy to miejsce zaufaniem. Do Portland Hospital zjeżdżają ludzie z całego świata skuszeni luksusowymi apartamentami i wyjątkowym menu. W karcie dań m.in. homar i szampan z truskawkami. Miejsce z pewnością może konkurować z najlepszymi hotelami.

"Mogę stanowczo stwierdzić, że pobyt u nas jest jak urlop. Twoje dziecko przywożone jest jedynie na czas karmienia, więc po trzech nocach wyjeżdżasz od nas w formie i gotowa stawić czoła wyzwaniom jako młoda mama. Tak właśnie powinno być" - podkreśliła Janene Madden, dyrektor szpitala. Ceny adekwatnie do warunków są zaporowe. Normalny poród to koszt 6760 funtów, w przeliczeniu ponad 35 tysięcy złotych. Koszt jednego noclegu to 1800 funtów, czyli około dziesięciu tysięcy złotych.