Mrs World jest pierwszym na świecie konkursem piękności dla kobiet zamężnych. Zamysł powstał w 1984 roku i był inspirowany amerykańskimi konkursami. W Rosji właśnie zakończono proces eliminacyjny. Zwyciężczyni będzie miała poważne zadanie i zaprezentuje kraj na arenie międzynarodowej. Trzeba przyznać, że dla Natalii Oskar jest to wyjątkowe wyróżnienie. Jednak decyzja jury nie wszystkim internautom przypadła do gustu. W sieci dali znać, co myślą o wyborze. Nie gryźli się w język.

REKLAMA

Zobacz wideo Miss tegorocznego mundialu? Ivana Knoll przez swój strój musiała już raz opuścić stadion

Została wybrana Miss Rosji. Koncern mediowy tłumaczy. "Na żywo wygląda zupełnie inaczej"

Wyniki eliminacyjne do konkursu piękności Mrs World zostały ogłoszone za pośrednictwem mediów społecznościowych. Zaraz po dodaniu posta na Twitterze, w komentarzach aż zawrzało. To jeszcze nie koniec. Internauci zarzucili sędziom kompletny brak obiektywności przy wytypowaniu zwyciężczyni. Według nich zdjęcia Natalii Oskar publikowane w sieci, całkowicie różnią się od tego, jak kobieta prezentuje się na co dzień.

Agnieszka Włodarczyk pokazała brzuch po ciąży. Komentarz Karasia rozczulił fanki

Natalia Oskar w eliminacjach pokonała 80 kandydatek. Choć kobieta bezprecedensowo zwyciężyła, to internauci odczuwają niesmak. "Aż strach pomyśleć, jak wyglądała reszta uczestniczek" - napisał użytkownik Twittera. Zbulwersowanie internautów było na tyle duże, że głos w sprawie zdecydowała się zabrać Nexta, jeden z nielicznych białoruskich niezależnych koncernów mediowych.

W opublikowanym oświadczeniu na Twitterze możemy przeczytać, że w tym roku idea konkursu została nieco zmieniona. "Chcieliśmy uprościć wymagania dla uczestniczek. To nie jest konkurs modelek, ale mężatek i matek. Jesteśmy bardzo zdziwieni reakcją publiczności. Zdjęcie jest nieudane, robione z dołu. Na żywo Natalia wygląda zupełnie inaczej" - czytamy.

Cuba Gooding Jr. został oskarżony o gwałt. Proces ostatecznie anulowano

Natalia Oskar zabrała głos w sprawie. Nie interesuje jej krytyka internautów. "Idę własną drogą"

Do sprawy odniosła się również sama zainteresowana. Nowo wybrana miss wyraziła zgodę na rozmowę z jednym z rosyjskich portali. Dała jasno do zrozumienia, że nie zamierza przejmować się opiniami innych i krytyką w sieci. "Nie trzeba tracić czasu na czytanie komentarzy, gdy ktoś jest ze mnie niezadowolony. Idę własną drogą" - opowiadała. Oprócz tego dodała, że na jej wygląd wpływają regularne treningi na siłowni oraz kurczowe trzymanie się zbilansowanej diety.