Piotr Cyrwus wcielał się w Ryśka Lubicza przez 15 lat. Aktor na planie popularnego serialu TVP1 grał od pierwszego odcinka. Z czasem stał się wręcz jednym z najbardziej rozpoznawalnych w internecie bohaterów "Klanu". Wszystko za sprawą przypominania dzieciom w prawie każdym odcinku, by myły rączki. Idealny ojciec i mąż - tak na pierwszy rzut oka można by powiedzieć o Ryśku i w takim tonie często wypowiadają się osoby w internetowych komentarzach. Tymczasem on ma swoje za uszami. 20 lat temu po latach małżeńskiej sielanki, bohater serialu pozwolił sobie na zdradzenie ukochanej żony i pokochanie innej.

Zdrada Ryśka z "Klanu". Wiemy, jak do niej doszło

Słynny i safandułowaty Rysiek - bohater wielu żartów i memów - był mężem Grażynki (Małgorzata Ostrowska-Królikowska). Para w pierwszych odcinkach "Klanu" po wielu perturbacjach adoptowała dwójkę dzieci: Maćka (Piotr Swend) i Bożenkę (Agnieszka Kaczorowska). Z czasem doczekała się też biologicznej córki - Kasi (Julia Królikowska). Sielankę przerwało pojawienie się w ich życiu pani Zosi ze szkolnej świetlicy, do której uczęszczały ich starsze pociechy. W tę rolę wcieliła się Marta Alaborska. Nauczycielka zaczęła angażować się w życie rodzinne Lubiczów i z czasem zaczęła rozmawiać z Ryśkiem na tematy prywatne. Nawet polubiła jego żonę. Zaczęło się wydawać, że Lubicz i pani nauczycielka są dla siebie jak bratnie dusze, gdy z odcinka na odcinek odkrywali, że łączy ich coraz więcej. Punkt kulminacyjny nastąpił, gdy mieszkanie kobiety stanęło w płomieniach i Rysiek chwilę później wziął się za jego remont. Wtedy to doszło do ich namiętnego pocałunku. Wprawdzie para nie poszła do łóżka, bo kobieta w ostatniej chwili się przestraszyła i uciekła, ale on nie ukrywał, że z Zosią połączyło go coś więcej niż łóżkowe zbliżenie - miłość. To był dla Grażynki cios poniżej pasa. Kobieta stwierdziła nawet, że zdrada fizyczna, bez zaangażowania uczuciowego, byłaby dla niej lepsza do zaakceptowania i wybaczenia, o czym mówiła w odcinku 694, który po raz pierwszy został wyemitowany w TVP1 w 2003 roku. Obecnie odcinki, w których można oglądać ten wątek, emitowane są w dni powszednie na TVP Seriale.

Wolałabym wiedzieć, że się zapomniałeś, niż że kochasz inną kobietę - mówiła Grażynka, gdy dowiedziała się, że w życiu jej męża jest inna kobieta.

Trudne sceny Małgorzaty Ostrowskiej-Królikowskiej w "Klanie"

Kilka odcinków później, pani ze świetlicy przyszła kajać się przed Grażynką. Były to bardzo wymagająca emocjonalnie sceny dla Małgorzaty Ostrowskiej-Królikowskiej. "To co zaszło między mną, a Rysiem.. Właściwie nic nie zaszło. Jestem samotna. Było mi miło, że jakiś mężczyzna mi pomaga. A potem stał się dla mnie kimś bliskim. Ja nie uwodziłam go. Nie chciałam. Nie miałam żadnych złych zamiarów. W ogóle cała wasza rodzina stała mi się bliska. Ale jeżeli po tym, czego się dowiedziałaś, nasza znajomość mogłaby cię w jakiś sposób ranić, postaram się być jak najdalej, ograniczyć nasze kontakty do niezbędnie koniecznych. Nie chciałabym, żebyś czuła do mnie żal" - powiedziała Zosia, ale Grażynka nie chciała jej słuchać. Była wściekła, że za plecami umówiła się z Ryśkiem, by ją odwiedzić, gdy dzieci będą z nim poza domem.

Myślisz, że miło mi było słuchać, jak ona przyszła i powiedziała: 'wiesz, wybacz mi, nie uwiodłam twojego męża'. Nie uwiodłam, nie uwiodłam... Boże, jaka łaskawa. Słuchaj, ja się cały czas zastanawiam, co ona ma takiego, czego ja nie mam - rozpaczała żona Ryśka.

Kim jest pani ze świetlicy z "Klanu"?

Ostatecznie Grażynka dała Ryśkowi drugą szansę, a nauczycielka zniknęła z ich życia. Tego wątku z pokochaniem innej mu się jednak nie przypomina, wspominając jego osobę, a to ważny punkt biografii Lubicza. Kim jest aktorka, która się wcielała w jego obiekt westchnień? Serialowa Zofia Kozak, czyli nauczycielka pracująca w świetlicy jednej z warszawskich szkół podstawowych, to tak naprawdę Marta Alaborska.

Marta Alaborska w 'Klanie' Fot. instagram.com/klan.serial

Marta Alaborska z "Klanu" urodziła się 10.04.1971 roku. Ukończyła Wydział Aktorski PWSFTViT w Łodzi. Aktorka skupia się na grze w teatrze, ale poza "Klanem", można ją było oglądać epizodycznie w wielu znanych produkcjach, tj.: "M jak miłość", "Plebania", "Ojciec Mateusz","Samo Życie", "Na Wspólnej", "Pierwsza miłość", "Czas honoru" czy "Stulecie Winnych".

Przypomnijmy, że w nowych odcinkach "Klanu", Piotr Cyrwus się już nie pojawia. Aktor w 2012 roku odszedł z "Klanu", a jego bohater zmarł.

