Wiele ślubów członków rodzin królewskich na zawsze zostało w pamięci obserwatorów. Zachwycały przepychem, starannie przygotowanymi dekoracjami oraz kreacjami od najlepszych projektantów. Koszt niektórych z nich był niekiedy naprawdę powalający. Które z nich były najdroższe?

Książę koronny Grecji Pavlos i księżna koronna Marie-Chantal

Chociaż od lat 70. w Grecji istnieje republika, to członkowie rodziny królewskiej wciąż zachowali swoje ceremonialne tytuły. Jednym z nich jest książę Pavlos, o którym głośno zrobiło się w 1994 roku, kiedy ogłoszono jego zaręczyny z amerykańską miliarderką - Marie-Chantal. Rok później para stanęła na ślubnym kobiercu w Londynie, gdzie na emigracji przebywała grecka rodzina królewska. Organizatorem ceremonii była nawet kuzynka królowej Elżbiety II. Ślub szybko stał się wydarzeniem roku. Mówiło się, że uroczystości zgromadzą w stolicy Wielkiej Brytanii największą liczbę royalsów od czasów ślubu samej królowej Elżbiety II.

Faktycznie, przewidywania się spełniły. Ceremonia ślubna trwała ponad godzinę, a w katedrze św. Zofii zgromadziło się 450 gości. Szczególną uwagę przyciągnęła suknia panny młodej autorstwa domu mody Valentino, która zachwycała 12 rodzajami koronek, aplikacjami i 4,5-metrowym trenem. Szyło ją aż 25 szwaczek. Kreacja miała kosztować aż 225 tysięcy dolarów. Przepychem zachwycało również przyjęcie poprzedzające ślub. Do dziś wielkie wrażenie robi fakt, że rodzina panny młodej sprowadziła 100 tysięcy kwiatów z Ekwadoru na tę okazję.

Książę William i księżna Kate - 30 mln funtów

Ślub księcia Williama i księżnej Kate przeszedł do historii jako jeden z droższych w Wielkiej Brytanii. Najstarszy syn króla Karola III i księżnej Diany poślubił ukochaną 29 kwietnia 2011 roku w opactwie westminsterskim. Największym wydatkiem w tym dniu było zapewnienie bezpieczeństwa zarówno młodej parze, jak i gościom zgromadzonym w świątyni.

Panna młoda na uroczystość wybrała suknię stworzoną przez Alexandra McQueena z długim trenem i koronkowymi aplikacjami szytymi przez najwybitniejsze szwaczki z Royal School of Needlework. Szacuje się, że kreacja kosztowała 250 tysięcy funtów (ponad milion złotych). W późniejszym czasie Pałac Buckingham potwierdził, że opłacił większą część ceremonii tj. dekoracje, muzykę oraz organizację nabożeństwa i przyjęcia. Brytyjscy podatnicy musieli pokryć natomiast koszty ochrony wydarzenia, które miały wynieść nawet 20 milionów funtów. Za niektóre rzeczy zapłacili również rodzice księżnej Kate, którzy musieli wyłożyć ok. 100 tysięcy funtów m.in. na podróż poślubną młodej pary (ok. 500 tysięcy złotych). Cała impreza miała kosztować ok. 30 milionów funtów (ok. 150 mln zł).

Książę Rainier i Grace Kelly

W 1956 roku wielka gwiazda Hollywood i muza Alfreda Hitchcocka, Grace Kelly, poślubiła księcia Maroko Rainiera III w spektakularnej ceremonii w katedrze św. Mikołaja. Z uwagi na prawo obowiązujące w Monako musiały odbyć się dwie osobne uroczystości: cywilna i religijna. Pierwsza z nich urządzona została w pałacu, który na tę okazję specjalnie odnowiono i przemalowano. Część religijna natomiast miała miejsce w katedrze św. Mikołaja i była transmitowana w telewizji na całym świecie. Oglądało ją na żywo blisko 30 milionów ludzi.

Największe wrażenie zrobiła suknia panny młodej. Grace Kelly założyła kreację wykonaną z blisko 300 metrów koronki belgijskiej oraz ok. 130 metrów tafty, jedwabiu i tiulu. Do tego była bogato zdobiona perłami. Suknię miało szyć aż 36 krawcowych przez ponad sześć tygodni. Po ceremonii młoda para wybrała się na siedmiotygodniowy rejs na jachcie, który podarował im grecki przedsiębiorca Aristoteles Onassis. Nie wiadomo, ile kosztowała cała uroczystość, ale szacuje się, że koszt samej sukni ślubnej oscylował w okolicy 80 tysięcy funtów (ok. 415 tysięcy złotych).

75,5 miliona funtów za ślub? To możliwe!

Za najdroższy ślub monarchy w ostatnich wiekach uznaje się ślub Muhammada ibn Zajida Al Nahajjana z Abu Zabi i księżniczki Salamy. Para pobrała się w 1981 roku i specjalnie na tę okazję wybudowano stadion, który pomieścił 20 tysięcy gości. Obchody ślubne trwały cały tydzień i obejmowały odwiedziny rodziny we wszystkich miastach emiratu na koniach oraz nakarmienie mieszkańców. Szacuje się, że uroczystości mogły kosztować prawie 75 milionów funtów (prawie 400 milionów złotych).