Król Karol III i jego "solo" wakacje. Szczęśliwy wypoczywa z laską zamiast Camilli

Król Karol III postanowił udać się na zasłużone wakacje. Kierunkiem jego podróży okazała się wciąż niedoceniana Rumunia. Monarcha przebywa w innym kraju już od zeszłego tygodnia i wszystko wskazuje na to, że ma się naprawdę dobrze. Do pierwszego oficjalnego urlopu doszło niespełna miesiąc po koronacji. Ciekawostką jest, że Karol III to stały gość kraju słynącego z kontrowersyjnego hrabiego Draculi. Monarcha jest niezwykle popularny wśród mieszkańców. Król Wielkiej Brytanii jest posiadaczem wielu nieruchomości w regionie Transylwanii.

Król Karol III pojechał na wakacje do Rumunii. Nie zabrał ze sobą ukochanej Camilli

Król Wielkiej Brytanii postanowił odpocząć od nużących obowiązków i wybrał się na wakacje. Jako kierunek swej podróży wybrał Rumunię. Kraj ten do dziś rzadko wybierany jest przez turystów i mimo wielu malowniczych zakątków nie jest doceniany w należyty sposób. Najbardziej szokujący jest jednak fakt, że monarcha nie zabrał ze sobą królowej Camilli. Taki obrót spraw skomentowała była korespondentka BBC w rozmowie z portalem OK!. Opisała ona obecne miejsce pobytu następcy Elżbiety II.

Wieś, w której przebywa król Karol III, wydaje się być nietknięta przez współczesny świat. Monarcha uwielbia w niej odpoczywać. Miejsce dalekie jest od zgiełku współczesnego życia (...) Król zakochał się w tym kraju i kupił dom w odległej części Transylwanii. Zrobił wiele dla tamtejszej społeczności, na przykład poprawił zaopatrzenie w wodę (...). Dom ma pewne udogodnienia, takie jak na przykład bieżąca woda i toalety wewnętrzne. Nadal jest to jednak dość surowe miejsce, w którym główną rolę odgrywa natura - powiedziała Jennie Bond.

Jaki jest przyszły los królowej Camilli? Wiemy, co się stanie po śmierci króla

Karol III nie spędza wakacji z Camillą. Woli odpocząć w samotności na łonie natury

Król ładuje akumulatory głównie na łonie natury. Można go zobaczyć spacerującego z lornetką w ręku i zachwycającego się widokami. Widać, że sprawia mu to ogromną przyjemność. Mimo braku ukochanej nie może on narzekać na nudę. Ciekawych zajęć nie brakuje. Część par uważa, że kilka dni rozłąki potrafi umocnić związek. Zdanie to podziela Karol III i Camilla. Obydwoje obecnie oddają się swoim pasjom i mają czas wyłącznie dla siebie.

Król Karol III na wakacjach w Rumunii Fot. East News

Królowa Camilla może zrelaksować się na swój własny sposób i często wybiera spędzanie czasu w Ray Mill House w Wiltshire, krzątając się po ogrodzie i zabawiając wnuki. Przynajmniej na kilka dni może zapomnieć, że jest teraz królową. To jednak ogrom obowiązków - dodała Jennie Bond.