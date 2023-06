Latiesha Jones do pewnego momentu była zwykłą studentką, która ledwo wiązała koniec z końcem. Brytyjka pracowała w supermarkecie, ale marna pensja nie pozwalała jej na godne życie i spłatę długów. Kobieta zaczęła szukać innych źródeł utrzymania. Zainteresowała się platformami, które publikują treści erotyczne. Szybko okazało się, że użytkownicy portalu chcą jej płacić nie tylko za sensualne zdjęcia. Jones odkuła się finansowo dzięki sprzedaży swojej... śliny.

Studentka zarobiła fortunę na sprzedaży swojej... śliny. Za wodę po kąpieli też trzeba słono zapłacić

Jones była zaskoczona, kiedy dostała pierwszą prośbę o wysłanie odrobiny wody po swojej kąpieli. Szybko okazało się, że popyt na płyny ustrojowe jest na rynku ogromny. Latiesha pierwszą próbkę swojej śliny sprzedała za... 1600 zł. Z czasem rozszerzyła też asortyment sprzedawanych produktów. Brytyjka wysyła swoim klientom pościel, bieliznę, czy zużyte szczoteczki do zębów. Biznes jest naprawdę dochodowy, bo kobieta zarabia średnio ok. 25 tysięcy złotych na tydzień.

Latiesha Jones pracuje w branży już cztery lata. Od tego czasu nie tylko zarobiła krocie, ale podjęła też szereg poważnych decyzji. Zrezygnowała na przykład ze studiów i marzeń o zostaniu lekarzem. Obecna praca jest jej głównym i jedynym źródłem utrzymania. Na portalu Ladbible czytamy następującą wypowiedź Latieshy: "Studiowałam nauki biomedyczne i chciałam zostać lekarzem – coś, co chciałam robić przez całe życie. Nigdy nie myślałem, że to będzie moja kariera, ale cieszę się, że tak jest. Uwielbiam to. Wolność, jaką ci to daje, i pieniądze to dla mnie wielka rzecz, ponieważ w domu zawsze brakowało kasy."

Co więcej, bliscy Latieshy wspierają jej jednoosobowy biznes. Od kobiety odwróciła się jedynie matka, z którą jednak Jones nigdy nie miała wzorowego kontaktu. Kiedy mówi o swojej pracy nowo poznanym ludziom, wywołuje na ich twarzach uśmiech. " Ludzie się z tego śmieją. Jedyną osobą, z którą nie rozmawiam teraz z powodu mojej pracy, jest moja mama. I tak, nigdy nie miałam z nią dobrych relacji. Jednak mój chłopak naprawdę mnie wspiera, a moja siostra bliźniaczka też to uwielbia".