Księżna Kate na początku czerwca poleciała z mężem do Jordanii na ślub księcia Husseina z Rajwą Al Saif. Ceremonia zaślubin miała miejsce w pałacu Zahran w Ammanie, a przyjęcie weselne odbyło się w pałacu Al Husseiniya. Księżna Kate zachwyciła dwiema kreacjami, które wybrała na ten wyjątkowy dzień. Na weselu do połyskującej sukni założyła wyjątkową ozdobę, tym samym oddając hołd księżnej Dianie.

Księżna Kate na wesele księcia Husseina założyła słynną tiarę należącą do Diany. Noszenie tej ozdoby ma też przykre konsekwencje

Księżna Kate jest niekwestionowaną ikoną mody w rodzinie królewskiej. Na wyjątkowe okazje zakłada przepiękną tiarę, która należała jeszcze do księżnej Diany. Ostatnio żona księcia Williama miała ją na sobie na królewskim ślubie w Jordanii. To pierwszy raz, kiedy założyła ją poza Wielką Brytanią. Tego dnia księżna Walii miała na sobie dwie kreacje. Na ślubie pojawiła się w różowej sukience od Elie Saab, a na weselu zachwyciła w jasnoróżowej z połyskujących cekinów od Jenny Peckham. Na głowie miała słynną diamentową tiarę Lover's Knot. W 1914 roku tiara została wykonana na zamówienie królewskiego jubilera Garrarda specjalnie dla królowej Marii. Jak donosi portal Mirror, stylistka celebrytów Miranda Holder uważa, że noszenie tej tiary nie należy do najprzyjemniejszych doświadczeń. Dlaczego? Może powodować bóle głowy. Tak właśnie działo się w przypadku księżnej Diany.

Tiara była tak ciężka, że księżna Diana cierpiała na bóle głowy od jej noszenia - podkreśliła stylistka.

Księżna Kate wielokrotnie inspirowała się stylem Diany

Księżna Kate nigdy nie poznała Diany, ale wielokrotnie inspirowała się jej stylem. Dziś to właśnie Kate ma tytuł księżnej Walii, tak jak tragicznie zmarła Diana. Żona Williama wielokrotnie wspominała, że jej teściowa była wzorem do naśladowania. Niektóre z jej stylizacji są niemal identyczne, jak te, które nosiła Diana, więc trudno tu mówić o zupełnym przypadku. Przykładów jest wiele, jak choćby wyścigi w Royal Ascot. Obie panie wybrały sukienki w grochy. To właśnie Diana pojawiła się w tej kreacji jako pierwsza, jeszcze w 1988 roku. Więcej zobaczysz tutaj.