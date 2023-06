Relacje Jakuba Rzeźniczaka z byłymi partnerkami raczej nie należą do najlepszych. Piłkarz odszedł od Magdaleny Stępień kiedy ta jeszcze była w ciąży i związał się Pauliną Rzeźniczak, z którą krótko po śmierci syna stanął na ślubnym kobiercu. Jeszcze podczas trwania małżeństwa z Edytą Zając, doczekał się córki Inez z Eweliną Taraszkiewicz. Byli partnerzy nie tak dawno temu przepychali się w sądzie o wysokość alimentów, które zdaniem Rzeźniczaka były za wysokie i wprowadzają go w niedostatek. Oddalono jednak jego apelację. Teraz na światło dzienne wyszły nowe fakty związane z wychowaniem pięciolatki. Ponoć nie spędza z nią czasu, do czego się już odniósł.

Zobacz wideo Jakub Rzeźniczak odpowiada na zarzuty Magdaleny Stępień

Jakub Rzeźniczak nie spędził Dnia Dziecka z córką

Ewelina Taraszkiewicz nie ukrywa, że Jakub Rzeźniczak niezbyt interesuje się córką. Początkowo ciągle prosił o jej zdjęcia i miał z Inez bardzo dobre relacje, jednak wszystko nagle się zmieniło. Pięciolatka coraz częściej dopytuje o biologicznego ojca i zaczęła chodzić na terapię. Z ostatniej rozmowy Taraszkiewicz z CoZaTydzień wynika, że od tego czasu niewiele uległo poprawie. Rzeźniczak nie spędził z córką Dnia Dziecka.

Zaproponowałam, żeby "odrobił" ten dzień wcześniej lub później, ale dostałam odpowiedź, że nie może określić się na ten moment, z różnych osobistych powodów. Nie zadzwonił z życzeniami. Inez nie dostała żadnej kartki czy prezentu - mówiła Ewelina Taraszkiewicz w rozmowie z CoZaTydzień.

Jakub Rzeźniczak ostro odpowiada na zarzuty byłej partnerki

Jakub Rzeźniczak w Dniu Dziecka spędzał czas z żoną na wakacjach w Gruzji, skąd dzielił się obszerną fotorelacją. Po powrocie nie skorzystał jednak z możliwości spotkania z pociechą, do czego odniósł się w rozmowie z Plejadą. Przyznał, że jest już zmęczony medialną nagonką ze strony byłej partnerki. Zasugerował jej, że sama powinna się skupić na dziecku.

Męczące jest już to wylewanie żali przez panią Ewelinę w mediach. Udziela najpierw wywiadów przy córce, oczerniając mnie, non stop wypowiada się w jakichś mediach. Na świecie jest wielu samotnie wychowujących rodziców, którzy mają jakieś wewnętrzne konflikty, ale nie latają z tym co chwilę do mediów. Od tego są sądy. Sytuacja jest skomplikowana i jeśli tak się martwi o córkę, niech się na niej skupi, a nie szukaniu rozgłosu - mówił Jakub Rzeźniczak w rozmowie z Plejadą.