Lilibet Diana przyszła na świat 4 czerwca 2021 roku. Choć zagraniczne media donoszą, że Sussexowie zaplanowali wystrzałowe przyjęcie z okazji drugich urodzin córki, w mediach społecznościowych próżno szukać relacji z wydarzenia. Niewykluczone, że zaproszonych gości poprosili o to rodzice, którym zależy na chronieniu prywatności pociech. Misan Harriman, fotograf i jednocześnie przyjaciel Meghan Markle, upamiętnił solenizatnkę, zamieszczając na Instagramie zdjęcie pochodzące z pierwszej imprezy urodzinowej Lilibet.

REKLAMA

Zobacz wideo Brytyjczycy o Meghan i Harrym

Życzenia urodzinowe dla Lilibet od przyjaciela Meghan Markle

Na InstaStories Harrimana znalazła się dobrze znana fotografia Lilibet, siedzącej na trawie w posiadłości Frogmore Cottage podczas ubiegłorocznych urodzin, które spędzała w Wielkiej Brytanii. Córka księcia Harry'ego i Meghan Markle jest na niej ubrana w niebieską sukienkę, we włosy ma wpiętą kokardę i uroczo uśmiecha się do obiektywu. Urodzinowy kadr przyjaciel aktorki opatrzył kolorową urodzinową naklejką.

Lilibet instagram.com/@misanharriman

Fakt, że w mediach społecznościowych nie pojawiło się nowe zdjęcie Lilibet, nie jest dużym zaskoczeniem. Choć trudno powiedzieć, aby książę Harry i Meghan Markle unikali mediów od czasu wyprowadzki do Stanów Zjednoczonych (dokument na Netfliksie czy autobiografia "Spare" to tylko niektóre z przykładów), prywatności dzieci chronią bardzo skrupulatnie i bardzo dbają o to, aby w sieci nie pojawiały się bieżące fotografie ich pociech.

W jakich warunkach rodziły Hyży, Krupa, Opozda i Gwit? Jedna z nich zapłaciła krocie

Jak Sussexowie świętowali urodziny Lilibet?

Zeszłoroczne urodziny Lilibet odbywały się w Wielkiej Brytanii, ponieważ nałożyły się z obchodami Platynowego Jubileuszu królowej Elżbiety II. Jak donosi New Idea, w tym roku książę Harry i Meghan Markle zorganizowali córce imprezę w Kalifornii w swojej rezydenci w Montecito. Sussexowie mieli zaprosić kilku przyjaciół wraz z dziećmi i bawić się przy grillu. Nie wiadomo, czy ktokolwiek z rodziny królewskiej otrzymał zaproszenie na urodziny Lilibet ani czy dziadek lub stryj zadzwonił do córki Harry'ego z życzeniami. Pewnym jest natomiast, że royalsi nie opublikowali w tym roku żadnych oficjalnych życzeń w mediach społecznościowych. "Oczywiście życzą Lilibet wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, ale nic nie zostanie opublikowane na żadnych kanałach" - przekazał informator w rozmowie z "OK! Magazine UK".