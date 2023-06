Agnieszka Włodarczyk słynie z tego, że chętnie dzieli się swoim życiem prywatnym na Instagramie. Ostatnimi czasy bardzo skrupulatnie informowała o sportowych poczynaniach swojego ukochanego. Tym razem postanowiła poprosić internautki o pomoc. Aktorka opublikowała dwie fotografie, do których dodała dość osobliwy podpis. Zapytała o sposoby na, jak to sama ujęła, "ładny brzuch po ciąży". Fanki pospieszyły z całą lawiną porad i nie szczędziły komentarzy. Jednak słowa Roberta Karasia zwracają największą uwagę.

Agnieszka Włodarczyk zapytała fanki o radę. Najsłodszy komentarz opublikował jednak jej partner

Na instagramowym koncie Agnieszki Włodarczyk pojawiły się dwie fotografie. Na obu z nich znajduje się aktorka i różnią się one jedynie pozami. Ubrana jest w beżowe, sportowe spodnie ze sznurkiem w pasie i letnią kurtkę z tej samej tkaniny. Uwagę zwraca mocno wyeksponowany, biały biustonosz. Włodarczyk dopracowała swoją stylizację do perfekcji i zadbała także o dodatki. Duże kolczyki i złoty zegarek sprawdziły się tutaj doskonale. Mimo przemyślanych zdjęć nie one grają tutaj główną rolę. Najważniejszy w przypadku całego postu jest opis. Aktorka zapytała w nim o rady na "ładny brzuch".

Jakie macie patenty na ładny brzuch po ciąży? Jakieś zabiegi? Kosmetyki? Tylko nie piszcie, że trzeba ćwiczyć #brzuchpociąży #robićcośczypokochać - napisała Agnieszka Włodarczyk na swoim instagramowym koncie.

Agnieszka Włodarczyk rozważa dwie drogi - akceptację lub pracę. Chodzi o sylwetkę po ciąży

W odpowiedzi na zadane przez aktorkę pytanie pojawiła się masa komentarzy. Internautki wykazały się znajomością tematu. Udzieliły Agnieszce Włodarczyk wielu porad. Zarówno tych z dziedziny medycyny estetycznej, jak i nieco bardziej naturalnych technik. Najwięcej serduszek, czyli tak zwanych lajków, pojawiło się jednak pod słowami Roberta Karasia.

Masz śliczny brzuch - napisał Robert Karaś.

Pod jego komentarzem nie brakuje zachwytów fanek. "Wspierający facet to skarb! Ale jesteście fajni" - napisała jedna z nich. Odpowiedziała też sama Agnieszka Włodarczyk. "Nie no teraz to cię wszystkie Kobiety pokochają".

Karaś tęsknił za rodziną podczas wyścigu. "Obudziłem się i zacząłem płakać"

Agnieszka i Robert od dawna tworzą szczęśliwy związek. Mimo rozbieżnych zawodów dogadują się doskonale. Zakochani tworzą parę od 2020 roku. Owocem ich miłości jest syn, Milan. Chłopiec już w lipcu będzie świętował drugie urodziny.