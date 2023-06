Dagmara Kaźmierska zdobyła szeroką popularność dzięki udziałowi w popularnym show TTV "Królowe życia". Kontrowersyjna uczestniczka dość szybko zyskała rozpoznawalność i zagościła w show-biznesie nieco dłużej. Choć po kilkunastu latach od pierwszej emisji produkcja podjęła decyzję o zakończeniu formatu, to losy jednej z ulubionych bohaterek możemy śledzić za pośrednictwem mediów społecznościowych. Na co dzień Dagmara Kaźmierska prowadzi butik odzieżowy. Niedawno otworzyła również firmę w Egipcie i wypożycza turystom swój jacht. Obecnie właśnie tam przebywa. Co porabia?

Dagmara Kaźmierska relacjonuje wizytę u fryzjera. Siedzi w wałkach na głowie i zachwala stylistę

Dagmara Kaźmierska aktywnie prowadzi profil na Insatagramie, gdzie jej poczynania śledzi ponad milion osób. Wygląda na to, że królowa życia znalazła chwilę luzu i w przerwie od obowiązków postanowiła o siebie zadbać. W związku z tym wybrała się do lokalnego fryzjera, a całość wizyty skrupulatnie zrelacjonowała.

Dagmara Kaźmierska pokazała się fanom w wyjątkowym wydaniu. Celebrytka siedziała na fotelu fryzjerskim, a na głowie miała pełno zawiniętych wałków. Jak się okazuje, gwiazda jest wierną fanką stylizacji włosów przy pomocy tej metody. Twierdzi, że zawsze się sprawdza i jest jedną z najlepszych. "Kochani nie wiem, czy mnie poznacie. Patrzcie, co ja mam na głowie?! W końcu jestem u mojego przyjaciela. No nie ma co, tak jak on mi włosa ułoży, to jest to, dlatego ja mogę tu być. (...) Popatrzcie, to jest stary sposób, ale prawdziwa petarda" - zachwalała.

Dagmara Kaźmierska zdała relację z wizyty u fryzjera Instagram/@queen_of_life_77

Na koniec relacji gwiazda zapowiedziała, że gdy odświeżone włosy będą już gotowe, to na pewno pokaże je światu. Przy okazji nie szczędziła miłych słów w stronę stylisty fryzur. Posypały się same pochwały. "Jest naprawdę petarda i pokaże wam efekt końcowy, jak już będą włosy zrobione. No ale to jest mistrz świata, tak jak on zrobi włosy to naprawdę. (...) Jeszcze tu w Hurghadzie się nie spotkałam, żeby ktoś zrobił włosy lepiej od niego" - zachwycała się.

Wygląda na to, że Dagmara Kaźmierska nie zakończyła jeszcze telewizyjnej przygody. Gwiazda "Królowych życia" pojawi się w jednym z odcinków serialu "Lombard. Życie pod zastaw". Celebrytka zagra samą siebie. W 650. odcinku serialu pracownicy lombardu udzielą pomocy pewnej nieco zdenerwowanej blondynce, którą okaże się Dagmara Kaźmierska. Niedawno w sieci pojawiły się zdjęcia z planu. Mogliśmy na nich zobaczyć, że celebrytka ubrała się tak jak lubi, czyli postawiła na kolor i przepych. Przygotujcie się na dużo różu, liczne koronki i zwierzęce wzorki. Zobacz też: Dagmara Kaźmierska z "Królowych życia" wyczekuje wnuka. Ma już pomysł na prezent.