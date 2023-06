Wszystko wskazuje na to, że konflikt pomiędzy Krzysztofem StanowskimPublikujNatalią Janoszek przybiera na sile. Najpierw dziennikarz zarzucił celebrytce, że zmyśliła swoją karierę w Bollywood i okłamała fanów, opowiadając o swoich dokonaniach. Na reakcję Janoszek musieliśmy czekać dwa tygodnie. W końcu opublikowała post, w którym zapowiedziała pozew sądowy. Stanowski postanowił odpowiedzieć w swoim stylu. Opublikował nowy odcinek programu "Dziennikarskie zero".

REKLAMA

Zobacz wideo Doda o Janoszek i Stanowskim. "To wasza wina"

Stanowski drwi z oświadczenia Janoszek. "Nasza bollywoodzka gwiazda uznała, że jakoś się musi bronić"

Krzysztof Stanowski z sarkazmem odniósł się do oświadczenia opublikowanego na profilu Natalii Janoszek. Podkreślił, że nie ma zgody na fałsz. Dodał też, że kłamstwo ma krótkie nogi. Ironizował, momentami w grubiański sposób, także w temacie bollywoodzkiej kariery aktorki.

Natalia Janoszek żyje. To jest dobra wiadomość, bo trochę zaczynałem się obawiać, czy wszystko jest w porządku. Zakopała się na dwa tygodnie pod ziemię, do jakiejś dziury (...). Zła wiadomość jest taka, że zaczęło jej brakować tlenu i doszło do niedotlenienia mózgu. Nasza kochana bollywoodzka gwiazda uznała, że jakoś się bronić musi. Na swoim Instagramie oświadczyła, że nie ma zgody na hejt. Ja tutaj oświadczam, że nie ma zgody na fejk. Kłamstwo ma krótkie nogi, nawet krótsze niż Natalia Janoszek - powiedział Krzysztof Stanowski w odcinku "Dziennikarskie zero".

Stanowski kpi z pisma Janoszek. Zapowiada eksperyment społeczny w Mombaju

W nagraniu opublikowanym na Kanale Sportowym na YouTube Stanowski zwrócił się też bezpośrednio na Natalii Janoszek. Wyznał, że nie wypowiadał się negatywnie o jej zawodowych dokonaniach, ponieważ uważa, że ich w ogóle nie ma. Dziennikarza bardzo bawił fakt, że celebrytka dopiero po ponad dziesięciu dniach wydała oświadczenie. "Ty dwa tygodnie siedziałaś nad jakimiś papierami z prawnikami i analizowałaś, czy jesteś gwiazdą?" - zwrócił się bezpośrednio do Janoszek. Zapowiedział też, że wkrótce wybierze się do Mombaju i przeprowadzi eksperyment społeczny. Pokaże stu przypadkowo napotkanym przechodniom zdjęcie Natalii, by spytać ich, czy rozpoznają ją. Jeśli okaże się, że tak, to Stanowski przekaże sto tysięcy złotych na cel charytatywny.

Droga Natalio, nie wyraziłem żadnych negatywnych opinii na temat twoich dokonań zawodowych. Ja stwierdziłem, że ty nie masz dokonań zawodowych. To jest wyraźna różnica (...). Wyślij mi na maila jakieś fragmenty, na których mówisz, że nie jesteś gwiazdą Bollywood. Może tendecyjnie jakoś ich nie umieściłem. Wszystko wtedy się rozwiąże - dodał Krzysztof Stanowski.

Krzysztof Stanowski Fot. YouTube/KanalSportowy