Drugie urodziny Lilibet. Prezenty od jubilera i zero życzeń od rodziny królewskiej

4 czerwca 2023 roku Lilibet Diana obchodziła drugie urodziny. Najmłodsza córka księcia Harry'ego i Meghan Markle doczekała się przyjęcia w iście amerykańskim stylu - tak twierdzi ekspert. Para zaplanowała podobno małe przyjęcie urodzinowe w rezydencji w Montecito. Według raportu portalu New Idea, książę Harry i Meghan Markle zaprosili kilku przyjaciół i ich dzieci, a ten wyjątkowy dzień ich córki uczcili przy grillu.

REKLAMA

Zobacz wideo Co Brytyjczycy sądzą o nowej królowej Camilli oraz o zachowaniu Meghan i Harry'ego? [SONDA]

Jak świętowano urodziny Lilibet?

Urodziny dziecka to szczególny moment w życiu rodziców. Starają się zrobić wszystko, aby był to niezapomniany dzień dla pociechy. W przypadku młodszych ważne są również prezenty. Co dostała córka księcia Harry'ego i Meghan Markle? Dość ekskluzywne prezenty jak na dwulatkę. Ekspert wyznał: "Bez wątpienia dostanie ciężarówkę prezentów. Meghan zakochała się w absolutnie boskich pozytywkach Cartiera". Książę Harry chce również dodać więcej brytyjskich książek do pokoju Lilibet i Archiego, które uwielbiał jako dziecko. "Harry pozwala Meghan zająć się większością prezentów dla Lilibet, ale mówił o dodaniu do pokoju dziecięcego większej liczby brytyjskich książek, które uwielbiał jako dziecko, takich jak seria o Misiu Paddingtonie oraz Żabie i Ropusze" - dodał ekspert.

Ekspert stwierdził, że "skazili rodzinę". Meghan i Harry się przejmą?

Rodzina królewska milczała w dniu urodzin Lilibet

Pierwsze urodziny Lilibet przypadały na obchody platynowego jubileuszu królowej Elżbiety II. Wtedy zarówno król Karol III i królowa małżonka Camilla (wtedy jeszcze książę i księżna), a także książę i księżna Walii na oficjalnych kontach na Twitterze złożyli życzenia solenizantce. Lilibet otrzymała też wiele prezentów od royalsów. W tym roku cisza. Królewskie źródło twierdzi, że król Karol III i królowa małżonka Camilla nie podzielą się żadnymi oficjalnymi życzeniami urodzinowymi dla Lilibet w mediach społecznościowych, ponieważ "nie świętują urodzin niepracujących członków rodziny królewskiej". "Oczywiście życzą Lilibet wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, ale nic nie zostanie opublikowane na żadnych kanałach" - powiedziało źródło "OK! Magazine UK" w artykule opublikowanym w niedzielę.