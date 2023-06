Z "M jak miłość", Budki Suflera, a nawet z porno. Te gwiazdy przeszły do polityki

Nadal nieliczne gwiazdy związane z rozrywką decydują się na wykorzystanie swojej popularności i wejście do wielkiej polityki. To trudna przestrzeń, bardziej bagnista niż show-biznes, najeżona pułapkami. Coś, co uchodziłoby w mediach społecznościowych (np. płacz Hołowni nad Konstytucją), nie przystoi politykowi. Komu jednak udało się wyminąć wszystkie pola minowe i odnieść sukces w rządzeniu ludźmi?

Fot. AKPA // Arnold Schwarzenegger / Instagram