Elżbieta Romanowska świętuje 40. urodziny. Bez makijażu i z siwymi włosami

O Elżbiecie Romanowskiej zrobiło się ostatnio głośno za sprawą niedawnego angażu. Gwiazda została nową prowadzącą "Nasz nowy dom", po tym jak po dziesięciu latach zwolniono Katarzynę Dowbor. Widzowie nie przyjęli tej wiadomości dobrze, a na Romanowską spadła fala hejtu. Może dlatego gwiazda postanowiła odpocząć od wszystkiego i wyjechać za ocean. 40. urodziny spędziła w Stanach Zjednoczonych, a konkretnie w Nowym Jorku. Na Instagramie pochwaliła się zdjęciami z wypadu. Dumnie pozowała bez makijażu i z siwymi włosami.

Elżbieta Romanowska świętuje urodziny w Nowym Jorku. Jest w naturalnej wersji

4 czerwca Elżbieta Romanowska skończyła 40. urodziny. Ten czas spędziła w Nowym Jorku. Bardzo skrupulatnie relacjonowała wyjazd na Instagramie, gdzie publikowała wiele zdjęć z podróży. Dwa dni po urodzinach opublikowała post. Zawierał on wiele fotografii Romanowskiej. Uwagę zwraca fakt, że na większości jest bez makijażu, a także z siwymi włosami. Z dumą przyznała, że nie wstydzi się naturalnego wyglądu. W opisie odniosła się do tego. Napisała również o tym, jak się czuje jako 40-latka.

40-letnia ja. Bez makijażu, z siwymi włosami i uśmiechem od ucha do ucha. Szczęśliwa, kochana i kochająca. Czerpiąca z życia pełnymi garściami (a przynajmniej starająca się czerpać). Popełniającą błędy, niebojąca się ryzyka. Kochająca życie i ludzi. Czasem wesoła, czasem smutna. Mająca parę kompleksów, ale generalnie kochająca siebie - zaczęła.

Po czym dodała: "Przez te 40. lat miewałam sukcesy i porażki. Ale zawsze starałam się żyć tak, by niczego nie żałować, dotyczy to zarówno relacji zawodowych jak i prywatnych. Ciągle uczę się żyć i powiem wam ze to cudowna lekcja. Marze i spełniam marzenia. Czasem się potknę, ale na szczęście mam wokół najbliższych mi ludzi". Przy okazji podziękowała za wsparcie i sympatię, jaką okazują jej fani.

Elżbieta Romanowska o krytyce, która na nią spadła przez "Nasz nowy dom"

Gwiazda jest już po nagraniach do pierwszych odcinków kolejnej serii programu "Nasz nowy dom". W rozmowie z WP Kobieta mówiła o nowym zadaniu. "Starałam się skupić na bohaterach, żeby to oni czuli się komfortowo na planie, nie ja. Oczywiście też byłam zestresowana. Zastanawiałam się, jak zostanę przyjęta, czy wszystko się uda" - wyznała. Jak ekipa programu zareagowała na nową prowadzącą? Wszak z Dowbor tworzyli swego rodzaju rodzinę. "Przyjęli mnie bardzo ciepło. Kredyt zaufania, o którym mówiłyśmy wcześniej - dostałam od nich w stu procentach. Są dla mnie bardzo wyrozumiali; gdy widzą, że się stresuję, próbują mnie rozweselić" - podsumowała. Nowe odcinki programu "Nasz nowy dom" zagoszczą na antenie Polsatu jesienią.