Królowa Letizia nie ma najmniejszego problemu z modą. Od lat jest uznawana za ikonę stylu, a jej kreacje, w których pojawia się na oficjalnych wydarzeniach, są uznawane za zapierające dech w piersiach przez media na całym świecie. Żona króla Filipa VI znów zwróciła na siebie uwagę. Tym razem zachwyciła stylizacją na spotkaniu w Madrycie.

Królowa Letizia na spotkaniu w Madrycie. Obłędna stylizacja?

Jak podaje portal dailymail.co.uk, we wtorek 6 czerwca Królowa Letizia przewodniczyła w trakcie obrad jednego ze zgrupowań Fundacji Przeciwko Narkomanii. Żona króla Filipa VI przejęła tę rolę w 2015 roku od królowej Zofii. Od tamtego momentu pełni funkcję prezeski instytucji. Główną misją fundacji jest zapobieganie używaniu narkotyków i innych środków odurzających. Organizacja stara się zmniejszać ryzykowne zachowania wśród młodzieży, które utrudniają rozwój osobisty i społeczny nastolatków.

Na obradach monarchini olśniła strojem. Na tę okazję wybrała elegancką suknię w kolorze kości słoniowej. Sukienka miała bufiaste rękawy oraz była ozdobiona delikatnymi koronkowymi wzorkami. Krój stylizacji dokładnie podkreślał figurę królowej. Z kolei jasny kolor uwypuklił lekką wiosenną opaleniznę.

Królowa Letizia na spotkaniu fundacji East News

Całość stylizacji dopełniły szykowne beżowe buty na wysokim obcasie. Do tego królowa Letizia postawiła na lekko wystylizowane rozpuszczone włosy oraz subtelny makijaż. Delikatnie pomalowane usta oraz podkreślone oczy sprawiły, że wyglądała promiennie i naturalnie.

Trzeba przyznać, że królowa Letizia zazwyczaj prezentuje się nienagannie. Jej stylizacje są klasyczne, mimo to nie brakuje im polotu. Niestety, każdemu zdarza się zaliczyć modową wtopę. Ta kwestia nie ominęła monarchini. Jakiś czas temu żona króla Filipa VI była widziana w różowym garniturze. Koszulę i cygaretki w kolorze fuksji dobrała do prostego płaszcza o tym samym odcieniu. Całość została uzupełniona subtelną biżuterią. Mianowicie skórzanym paskiem i czarnymi butami z odkrytą piętą. To właśnie one zepsuły cały efekt doborowej stylizacji. Wszystko wskazuje na to, że dobrane obuwie było widocznie za małe. Stopy królowej wyraźnie nie mieściły się w butach, przez co jej pięty wystawały za podeszwę, co nie wyglądało zbyt estetycznie. Zobacz też: Letizia była gwiazdą, jeszcze zanim została królową. W Hiszpanii znana jest już od wielu lat.