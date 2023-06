Omenaa Mensah i Rafał Brzoska pobrali się w 2019 roku. Ukochanego poznała w czasie, gdy szukała osób, które pomogłyby jej wybudować szkołę w Ghanie. Ślub odbył się w RPA. Para w "Dzień dobry TVN" ujawniła, że chce odnowić przysięgę małżeńską. Wybrali wyjątkowe miejsce.

Omenaa Mensah i Rafał Brzoska biorą drugi ślub

Omenaa Mensah i Rafał Brzoska angażują się w pomoc potrzebującym. Niedawno odbyła się organizowana przez nich Wielka Aukcja Charytatywna Top Charity, podczas której udało się zebrać ponad 28 mln zł. Zakochani w rozmowie z Mateuszem Hładkim opowiedzieli o swoich planach. Chcą odnowić przysięgę małżeńską.

Szukaliśmy symbolicznego miejsca, nasza przysięga to jest dla nas nowa nadzieja, trudno znaleźć lepsze miejsce niż Przylądek Dobrej Nadziei - powiedział Brzoska.

Omenaa Mensah i Rafał Brzoska o początkach związku

Para opowiedziała także o tym, jak zaczęła się ich relacja. Rafał Brzoska ujawnił, ile zajęło im zdanie sobie sprawy, że są sobie przeznaczeni. "Żeby dać sobie wzajemnie do zrozumienia, że to jest 'to', myślę, że miesiąc" - powiedział. Omenaa Mensah i jej mąż zdementowali pojawiające się plotki o tym, że gwiazda poznała ukochanego, gdy był już milionerem. "Gdy się poznaliśmy, ja bankrutowałem. Wprowadziłem się do Omenki, która przearanżowała wszystko, żebym miał swój pokój" - powiedział Brzoska.

Poznaliśmy się w momencie, kiedy nie mieliśmy nic, starając się o kredyt, musiałam wziąć trzeci na siebie. (...) Było nam trudno, ale byliśmy tak zakochani, że trochę cieszyłam się, że będziemy się razem dorabiać - dodała gwiazda.

Filantropka wspomniała także o tym, jak ich życie zmienił syn Vicent, który obecnie ma sześć lat. "Uporządkował wszystko. Wyobraź sobie, że budzisz się rano, idziesz do roboty, masz słabszy dzień [...] jak widzisz ten uśmiech, w tej piżamce, to z pójścia do roboty, idziesz zdobywać świat" - powiedziała. Przypominamy, że Omenaa Mensah jest też mamą 21-letniej córki Vanessy.