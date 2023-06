Roksana Węgiel rozpoczęła karierę muzyczną w wieku 12 lat. Po wygranej w polskiej odsłonie "The Voice Kids" zdobyła ogromną popularność. Zwyciężyła także Eurowizję Junior. Co za tym idzie, młoda piosenkarka szybko zaczęła zarabiać ogromne sumy pieniędzy. Początkowo jej majątkiem dysponowali rodzice. Gwiazda niedawno skończyła 18 lat i może samodzielnie zarządzać finansami. Na czym zarobiła najwięcej?

Ile Roksana Węgiel zarabia na koncertach?

Roksana Węgiel zarobiła swój pierwszy milion jeszcze przed 18. urodzinami. Nie kryła radości. W podcaście Żurnalisty wyznała, że był to dla niej przełomowy moment. Pieniądze nigdy nie były dla niej priorytetem. Gdy była młodsza, nie sądziła, że w branży rozrywkowej może dużo zarabiać. Dzięki swojemu talentowi i ciężkiej pracy w młodym wieku może sobie pozwolić na inwestycję. Niedawno zakupiła pierwsze mieszkanie. Ponadto wraz z narzeczonym Kevinem Mglejem są również w trakcie remontu własnego apartamentu.

Roksana Węgiel w swoim życiu zagrała wiele koncertów. Piosenkarki nie może zabraknąć także na najpopularniejszych polskich festiwalach. Występy na żywo młodej gwiazdy stanowią ogromną część jej dochodu. Jak podaje "Super Express", za jeden występ 18-latka może sobie życzyć od 20 do 30 tysięcy złotych.

Roksana Węgiel utrzymuje narzeczonego? Stanowczo odpowiedziała

Jakiś czas temu w sieci pojawiły się plotki, że Roksana Węgiel utrzymuje swojego narzeczonego, producenta Kevina Mgleja. Wszystko zaczęło się od występu u Wojewódzkiego, który złośliwie to zasugerował. Piosenkarka wielokrotnie wypowiadała się na ten temat, twierdząc, że Kevin ma firmę i jest ostatnią osobą, która potrzebuje pomocy finansowej. W rozmowie z portalem Świat Gwiazd wyznała, że po ślubie raczej nie planują dzielić wydatków na dwie osoby. "Jeszcze w sumie nie rozmawialiśmy o tym, ale bardziej rozmawiamy w kontekście tego, że chcemy mieć wszystko, no tak jak jest w małżeństwie. Jak masz taką zdrową relację, to raczej żyjecie po prostu razem, no nie?" - stwierdziła.