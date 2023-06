Dagmary Kaźmierskiej dziś nie trzeba już przedstawiać. Jej barwna osobowość to jeden z kluczowych elementów niebywałego sukcesu produkcji "Królowe życia". Na fali popularności gwiazda zdążyła m.in. wystąpić już w filmach, a nawet napisać książki. Przypominamy, że w reality show TTV Kaźmierska pokazywała swoje luksusowe, ale i całkiem przyziemne życie. Choć przez kryminalną przeszłość ma też licznych przeciwników, to jednego na pewno nie można jej odmówić - jest o niej głośno i wciąż budzi zainteresowanie. W ostatnim czasie wróciła pamięcią do okresu dzieciństwa i pokazała obserwatorom prywatny kadr z mamą z czasów młodości.

Zobacz wideo Jakie podejście do syna ma Dagmara Kaźmierska? "Żeby każdy miał taką mamę jak ja"

Dagmara Kaźmierska pokazała mamę. Fani myśleli, że to... amerykańska raperka

"Mama Romcia. Szczęśliwości kochane mamy. Siły i wytrwałości, bo do naszych "borsuczków" musimy mieć końskie zdrowie" - zaczęła wpis Dagmara. Na zdjęciu widzimy młodą Kaźmierską, która siedzi na koniu. Obok niej stoi uśmiechnięta od ucha do ucha mama gwiazdy. "Co nasze życie byłoby warte bez dzieci. Całuję mocno kobiety - te z pociechami i bez pociech oczywiście też" - czytamy dalej w poście "królowej życia". W komentarzach nie brakuje słów uznania dla mamy Kaźmierskiej. Jedna z fanek zauważyła podobieństwo między rodzicielką Dagmary a amerykańską raperką Ice Spice, która obecnie bije rekordy popularności w Stanach Zjednoczonych. Faktycznie, fryzura się zgadza! "Ice Spice i Dagmara?!", "Och widać, że mała pani Dagmarka", "Conan jest pani klonem! Wypisz wymaluj" - czytamy. Widzicie podobieństwo?

Dagmara Kaźmierska z mamą / Ice Spice fot. Instagram @queen_of_life_77 / YouTube @IceSpice

Dagmara Kaźmierska wyznała niedawno, że chciałaby być babcią

Dagmara Kaźmierska to rodzinna osoba. Ostatnio wyznała, że chciałaby być babcią. Gwiazda jest mamą Conana i nie może się doczekać, aż jej syn zostanie ojcem - nawet mimo tego, że jeszcze nie skończył studiów. "Czekam kochana na wnuki i zaraz wózek zamawiam" - napisała niedawno w sieci. Gwiazda w rozmowie z Jastrząb Post już jakiś czas temu informowała, że ciągle namawia Conana i jego partnerkę Ewę na założenie rodziny. Na razie jednak bezskutecznie. "Czort ze ślubem, ale niech dzieci robią!" - skwitowała.