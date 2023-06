Meghan Markle szerszą rozpoznawalność zyskała, grając w popularnym serialu "Suits". Prawdziwy "szał" wokół jej osoby nastąpił jednak wtedy, gdy wyszło na jaw, że spotyka się z księciem Harrym, którego poznała (według jednej z wersji) 1 lipca 2016 podczas zaaranżowanej przez przyjaciół randki w ciemno. Zainteresowanie Markle wzrosło na tyle, że była najczęściej wpisywaną aktorką w wyszukiwarce Google. 4 listopada 2017 przyjęła oświadczyny Harry'ego. Biuro prasowe księcia ogłosiło je 27 listopada 2017. Po zaręczynach przyszli małżonkowie zamieszkali w Pałacu Kensington i odbyli oficjalną trasę objazdową po Anglii, Irlandii, Szkocji i Walii.

REKLAMA

Zobacz wideo Meghan i Harry

Ekspert nie ma dla nich litości. "Skazili rodzinę"

Zanim jednak aktorka oficjalnie dołączyła do brytyjskiej rodziny królewskiej, musiała przejść specjalne szkolenie z etykiety. Na przykład picia herbaty uczył ją w towarzystwie królowej Elżbiety 83-letni Edmund Fry, który na co dzień prowadzi herbaciarnię Rose Tree Cottage w Pasadenie w Kalifornii. Mężczyzna w rozmowie z The Sun wyznał, że w jego lokalu nie mówi się ani o Meghan, ani o Harrym, ponieważ "jego klienci są lojalni wobec króla Karola".

Zdaniem eksperta, para książęca mogła pozytywnie zmienić świat, jednak zmarnowała tę szansę. Wszystko dlatego, że odchodząc z rodziny, negatywnie się o niej wypowiadali. 83-latek przywołał m.in. słynny wywiad u królowej amerykańskiej telewizji, Oprah Winfrey.

Odkąd pojawiła się sprawa z Netfliksem, wywiad z Oprah, wspominano o rasizmie w rodzinie królewskiej i tak dalej, to skaziło rodzinę - powiedział.

Kryzys w związku Harry'ego i Meghan. Markle imprezuje w najlepsze bez męża

Jeszcze będzie dobrze? Fry nie ma wątpliwości

Ekspert przyznał jednak, że ma nadzieję, że wkrótce napięte relacje na linii Meghan i Harry, a rodzina królewska, "ustabilizują się". Na razie jednak nie chciał wyrokować, jak długo mogłoby to zająć. Wyraził również głębokie przekonanie, że para, która dobrze sobie obecnie radzi (zarabiając nota bene na opowieściach o rodzinie królewskiej, sprzedawanych Netfliksowi czy w autobiografii księcia) wykorzysta swój sukces do promowania dobrych inicjatyw.